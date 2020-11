Liverpool pokonał Atalantę Bergamo 5-0 w meczu 3. kolejki grupy D Ligi Mistrzów. Napastnik "The Reds" Diogo Jota popisał się hat-trickiem.

Liga Mistrzów

2020-11-03 21:00 | Stadion: Gewiss Stadium | Arbiter: Ovidiu Hațegan Atalanta Bergamo Liverpool FC 0 5 DO PRZERWY 0-2 Diogo Jota 16',33',54' Mohamed Salah 47' S. Mané 49'

Początek był wyrównany. Obie ekipy wymieniały ciosy. Jednak za sprawą Diogo Joty to Liverpool przechylił szalę na swoją korzyść.



Portugalczyk zaliczył hat-tricka. Dwie bramki zdobył w pierwszej połowie.



Otworzył wynik w 16. minucie, kiedy wygrał pojedynek biegowy z Jose Palomino i trafił do siatki. W 33. minucie podwyższył prowadzenie Liverpoolu. Świetnie znalazł się w polu karnym. Przyjęciem piłki zgubił rywala i strzałem w "krótki" róg pokonał bramkarza.



"The Reds" na tym nie poprzestali. Kontrolowali wydarzenia na boisku i wydawało się, że w drugiej połowie skupią się na dowiezieniu przewagi do końca meczu. Taka gra nie leży jednak w mentalności zespołów prowadzonych przez Juergena Kloppa. Jego podopieczni zadali więc kolejne szybkie ciosy. W ciągu ośmiu pierwszych minut drugiej części strzelili trzy gole.



Zaraz po wznowieniu gry do siatki trafił Mohamed Salah. W kolejnej akcji bramkę zdobył Sadio Mane. Senegalczyk mógł strzelić już w pierwszej połowie, ale wtedy na drodze stanął mu Marco Sportiello.



Bramkarz Atalanty gorzej zachował się w 54. minucie. Wyszedł do piłki zagranej na wolne pole. Przejął ją jednak Jota, minął golkipera i trafił do pustej bramki, ustalając wynik spotkania.



Gospodarze do końca walczyli choćby o honorowe trafienie. Najbliżej tego byli w 62. minucie, kiedy Duvan Zapata trafił w poprzeczkę. Napastnik Atalanty miał kilka dobrych okazji, ale nie potrafił pokonać Alissona. W doliczonym czasie w końcu to mu się udało, ale był na spalonym.



Dla Liverpoolu było to trzecie zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. "The Reds" są liderem grupy D z kompletem punktów. Atalanta przegrała pierwsze spotkanie. Ma cztery "oczka" i zajmuje trzecie miejsce. W drugim meczu tej grupy Ajax Amsterdam pokonał duńskie Midtjylland 2-1.



MP

0 5 Atalanta Bergamo Liverpool FC Alisson Alexander-Arnold Williams Gomez Robertson Jones Wijnaldum Henderson Salah Jota 3 Mané Sportiello Tolói Djimsiti Palomino Hateboer Pašalić Freuler Mojica Palacio Gómez Muriel Fruto Zapata Banguera SKŁADY Atalanta Bergamo Liverpool FC Marco Sportiello Alisson Becker Rafael Tolói 82′ 82′ Trent Alexander-Arnold Berat Djimsiti Rhys Williams José Luis Palomino Joe Gomez 81′ 81′ Hans Hateboer 65′ 65′ Andrew Robertson 63′ 63′ Mario Pašalić 21′ 21′ Curtis Jones Remo Freuler 21′ 21′ 82′ 82′ Georginio Wijnaldum 81′ 81′ Johan Andrés Mojica Palacio 66′ 66′ Jordan Henderson 81′ 81′ Alejandro Gomez 47′ 47′ Mohamed Salah 53′ 53′ Luis Fernando Muriel Fruto 16′, 33′, 54′ 16′, 33′, 54′ 65′ 65′ Diogo José Teixeira da Silva Duván Esteban Zapata Banguera 49′ 49′ Sadio Mané REZERWOWI Pierluigi Gollini Caoimhin Kelleher Francesco Rossi Adrián San Miguel del Castillo 81′ 81′ Fabio Depaoli Joel Matip Cristian Gabriel Romero 82′ 82′ Konstantinos Tsimikas 81′ 81′ Matteo Ruggeri 82′ 82′ Neco Williams Josip Ilicić Jake Cain 63′ 63′ Rusłan Malinowski 65′ 65′ Naby Deco Keita Aleksiej Miranczuk 66′ 66′ James Milner 53′ 53′ Matteo Pessina Xherdan Shaqiri 81′ 81′ Sam Lammers Takumi Minamino Amad Diallo Traoré Divock Origi G. Scalvini 65′ 65′ . Roberto Firmino

STATYSTYKI Atalanta Bergamo Liverpool FC 0 5 Posiadanie piłki 43,6% 56,4% Strzały 8 18 Strzały na bramkę 6 17 Rzuty rożne 6 7 Faule 6 16 Spalone 4 2

