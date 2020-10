Spotkanie Atalanty Bergamo z Ajaksem Amsterdam dostarczyło sporo emocji i zakończyło się remisem 2-2. Gospodarze przegrywali dwoma bramkami, jednak zdołali odrobić starty i byli bliscy objęcia prowadzenia w samej końcówce meczu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atalanta Bergamo - Sampdoria Genua 1-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Ajax Amsterdam uległ co prawda w pierwszym grupowym meczu przeciwko Liverpoolowi 0-1, to piłkarze z Holandii świetnie zareagowali na porażkę w ligowym starciu. "Godenzonen" uporali się bowiem z VVV Venlo aż 13-0.



Gospodarze rozpoczęli natomiast tegoroczne zmagania w LM od wygranej z FC Midtjylland 4-0. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego o wiele gorzej radzą sobie za to w rozgrywkach ligowych. "Bogini" przegrała ostatnie dwa mecze, ulegając Napoli 1-4 i Sampdorii 1-3.



Obie ekipy od samego początku ruszyły do ataku. Już w 3. minucie Antony sprawdził czujność bramkarza Atalanty uderzeniem zza pola karnego. Marco Sportiello nie miał jednak problemów i dobrze interweniował. Piłkarze z Lombardii odpowiedzieli błyskawicznie. Duvan Zapata wpadł w pole karne, ale został zatrzymany przez Andre Onanę.



Obraz gry nie zmieniał się. Nadal widzieliśmy sytuacje na obu połowach boiska, lecz piłkarzom zdecydowanie brakowało skuteczności. Gola nie udało się zdobyć po akcji z grze, lecz pomógł w tym stały fragment gry. Robin Gosens zbyt ostro zaatakował rywala we własnym polu karnym, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do piłki podszedł Dusan Tadić i zamienił karnego na bramkę.



Goście złapali wiatr w żagle i po chwili dołożyli kolejne trafienie, choć także i tym razem nieco pomogli im w tym zawodnicy Atalanty. David Neres popędził lewą stroną boiska i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Sportiello wypuścił piłkę z rąk i ta padła łupem Lassiny Traore, który wpakował ją do siatki.

Zdjęcie Błąd Marca Sportiello / East News

Druga część gry mogła rozpocząć się o wiele lepiej dla piłkarzy Atalanty. Josip Ilicić oddał mocny strzał z rzutu wolnego, jednak nie zdołał wpakować piłki do bramki. Niewykorzystana okazja mogła bardzo szybko się zemścić. Perr Schuurs popędził środkową częścią boiska, minął kilku rywali i strzelił, lecz na posterunku stanął Sportiello.

"La Dea" nie zamierzała się poddawać i w końcu dopięła swego. Papu Gomez dobrze zachował się w polu karnym i zagrał futbolówkę w kierunku bramki. Najwyżej wyskoczył do niej Zapata i strzałem głową dopełnił formalności. Napędzeni gospodarze wykorzystali zamroczenie rywala i momentalnie doprowadzili do wyrównania.



Mario Pasalić otrzymał piłkę i świetnym prostopadłym podaniem uruchomił Zapatę. Napastnik Atalanty znalazł się w sytuacji sam na sam i mocnym strzałem w górny róg bramki pokonał bramkarza.



Gospodarze zdobyli optyczną przewagę, jednak piłkarze Ajaksu również potrafili dojść do głosu. W 76. minucie Traore zagrał piętą do Antony'ego. Brazylijczyk momentalnie huknął z dystansu, ale pędzącą piłkę zatrzymał Sportiello.



Piłkarze nie odpuszczali do samego końca i chwilę przed kończącym mecz gwizdkiem, Atalanta zdołała wyprowadzić jeszcze jedną groźną akcję. Piłka trafiła do Rusłana Malinowskiego, a ten oddał bardzo mocny strzał z dystansu, lecz futbolówka chybiła celu.



Grupa D - tabela, strzelcy, terminarz



PA



Liga Mistrzów

2020-10-27 21:00 | Stadion: Gewiss Stadium | Arbiter: Damir Skomina Atalanta Bergamo Ajax Amsterdam 2 2 DO PRZERWY 0-2 D. Zapata 54',60' D. Tadić 30' L. Traoré 38'

2 2 Atalanta Bergamo Ajax Amsterdam Onana Mazraoui Schuurs Blind Tagliafico Klaassen Gravenberch Tadić Neres Traoré Antony Sportiello Tolói Djimsiti Romero Hateboer Pašalić Iličić Gómez Freuler Gosens Zapata Banguera 2 SKŁADY Atalanta Bergamo Ajax Amsterdam Marco Sportiello André Onana Rafael Tolói 25′ 25′ 56′ 56′ Noussair Mazraoui 66′ 66′ Berat Djimsiti Perr Schuurs Cristian Gabriel Romero Daley Blind Hans Hateboer Nicolas Tagliafico Mario Pašalić 20′ 20′ Davy Klaassen 23′ 23′ 78′ 78′ Josip Ilicić Ryan Jiro Gravenberch 78′ 78′ Alejandro Gomez 30′ (k.) 30′ (k.) Dušan Tadić Remo Freuler 69′ 69′ David Neres Campos Robin Gosens 38′ 38′ 6′ 6′ Lassina Chamste Soudine Franck Traoré 54′, 60′ 54′, 60′ Duván Esteban Zapata Banguera 90′ 90′ Antony Matheus dos Santos REZERWOWI Pierluigi Gollini Kjell Scherpen Francesco Rossi Maarten Stekelenburg Fabio Depaoli Edson Alvarez Johan Andrés Mojica Palacio 56′ 56′ Sean Klaiber José Luis Palomino Lisandro Martínez Matteo Ruggeri Jurgen Ekkelenkamp 78′ 78′ 90′ 90′ Rusłan Malinowski 90′ 90′ Zakaria Labyad Aleksiej Miranczuk Brian Ebenezer Adjei Brobbey Matteo Pessina 69′ 69′ Quincy Anton Promes Sam Lammers 78′ 78′ Luis Fernando Muriel Fruto Amad Diallo Traoré

STATYSTYKI Atalanta Bergamo Ajax Amsterdam 2 2 Posiadanie piłki 44,9% 55,1% Strzały 13 11 Strzały na bramkę 9 9 Rzuty rożne 7 6 Faule 12 16