Asystent Marciniaka zdradził szczegóły awantury z Haalandem. "Podziałało"

Sędziując mecz Manchester City - Real Madryt Szymon Marciniak po raz kolejny udowodnił, że nie pozwoli sobie na to, aby piłkarze "weszli mu na głowę". Polak znakomicie wywiązał się ze swojego zadania i to właśnie on został wybrany do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów.

Co zrobił Haaland, że Marciniak tak energicznie do niego podbiegł? Listkiewicz zdradza szczegóły

- Ja to wszystko słyszałem, bo cały czas mamy komunikację. Słyszę wszystko to, co mówi Szymon, a jak piłkarz jest blisko, to także jego. Trochę to zostało wyolbrzymione w mediach, widziałem też informacje, że Haaland obraził Szymona. To było po rzucie wolnym, odgwizdanym po reakcji Pawła Sokolnickiego. Norweg odmachnął ręką do góry w geście protestu w kierunku Pawła, a Szymon mówił przed meczem zawodnikom "będziemy rozmawiać, będę tłumaczył wam wszystkie decyzje, ale nie pozwolę na protesty, które będą podburzać innych piłkarzy czy trybuny, co będzie obniżać autorytet sędziów" - zdradził Listkiewicz.