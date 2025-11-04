Arsenal rozbił rywala, a to nie wszystko. Historyczny wieczór w Lidze Mistrzów

Wtorkowa rywalizacja w fazie ligowej Ligi Mistrzów rozpoczęła się od dwóch potyczek zaplanowanych na 18.45 - i o ile w starciu Napoli z Eintrachtem Frankfurt padł bezbramkowy remis, o tyle dużo bardziej emocjonujący pod względem zdobywanych goli był mecz między Slavią Praga a Arsenalem.

Łatwy triumf Arsenalu, Max Dowman napisał historię. Niezwykły wieczór w Lidze Mistrzów

"Kanonierzy" otworzyli wynik w 32. minucie po tym, jak Bukayo Saka wykorzystał podyktowany rzut karny - reprezentant Anglii stał się jednocześnie pierwszym w dziejach "The Gunners" graczem, który zaliczył cztery wyjazdowe mecze LM z rzędu notując w każdym z nich co najmniej jedno trafienie, o czym poinformowano na profilu "OptaJoe".

Potem, jak można rzec, było już z górki - zaraz po przerwie Mikel Merino wykorzystał dobre dośrodkowanie Leandro Trossarda i z bliskiej odległości podwyższył na 2:0, a potem w 68. minucie dobił rywali strzałem głową po wrzutce Declana Rice'a, przy czym fatalny błąd popełnił tu bramkarz Jakub Marković, który wyszedł z bramki i zamiast dopaść futbolówkę, to się z nią po prostu minął.

Ostatnią nadzieją dla Slavii była sytuacja z końcówki współzawodnictwa, kiedy to sędzia odgwizdał pierwotnie rzut karny na korzyść praskiej ekipy po starciu Lukasa Provoda z Benem White'em - po interwencji VAR arbiter jednak zmienił decyzję i szansa gospodarzy na to, by przynajmniej zdobyć honorowe trafienie, prysła niczym bańka mydlana.

Warto przy tym napomknąć jeszcze jedną istotną rzecz - w 73. minucie na murawie zameldował się Max Dowman, który zastąpił Trossarda i w ten sposób padł niezwykły rekord Champions League - Anglik stał się najmłodszym graczem w historii rozgrywek, mając 15 lat i 308 dni. Nie pozostaje nic innego, jak śledzić jego kolejne postępy...

Wielki hit Ligi Mistrzów. Arsenal niebawem zagra z Bayernem

W następnej kolejce Ligi Mistrzów Arsenal zmierzy się z Bayernem Monachium, można więc będzie mówić tu o hicie najwyższego kalibru. Slavia Praga z kolei zagra z Athletikiem Bilbao - spotkania te odbędą się odpowiednio 26 i 25 listopada, czyli po przerwie reprezentacyjnej.

