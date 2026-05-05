Arsenal - Atletico Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać na żywo w TV?

Mecz Arsenal - Atletico Madryt w ramach półfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 5 maja o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Arsenal - Atletico Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Pierwszy mecz półfinałowy między Atletico Madryt a Arsenalem dostarczył znacznie mniej emocji, niż szalony starcie PSG z Bayernem, które z pewnością na długo zapisze się w pamięci kibiców piłki nożnej. W Madrycie padły jedynie dwa gole i to po rzutach karnych.

Dziś czas na rewanż i drugą już w tym sezonie wizytę Atletico na stadionie Arsenalu w Londynie. Pierwsza zakończyła się sromotną porażką "Rojiblancos". Gospodarze zwyciężyli bowiem aż 4:0, a znakomity występ zanotował Victor Gyokeres, którzy ustrzelił dublet. Gol z karnego w zeszłym tygodniu sprawił, że Szwed ma już trzy trafienie w tegorocznej edycji LM podczas rywalizacji z Atletico.

Na sześć spotkań u siebie w trwającym sezonie Ligi Mistrzów Arsenal wygrał aż pięć. Zremisował jedynie w ćwierćfinale ze Sportingiem Lizbona. Natomiast Atletico w delegacjach odniosło tylko dwa zwycięstwa, dwa razy zremisowało i aż trzykrotnie przegrywało. To wszystko nie jest najlepszym prognostykiem dla "Atleti" przed dzisiejszym rewanżem.

Mecz fazy ligowej Ligi Mistrzów Arsenal - Atletico Madryt w sezonie 2025/2026

