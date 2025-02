Arkadiusz Milik dopiął swego. Nic tego nie zapowiadało. UEFA postawiła pieczęć

W sezonie 2024/25 liczba minut rozegranych przez Arkadiusza Milika wciąż wynosi zero. Mimo to napastnik reprezentacji Polski pojawia się w mediach regularnie. Zdrowotna saga z jego udziałem stała się najbardziej ponurym serialem ostatnich miesięcy. W środę doczekaliśmy się jednak optymistycznych wieści z Półwyspu Apenińskiego. 30-letni snajper został zgłoszony przez Juventus Turyn do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.