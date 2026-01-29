Arbeloa szybko pożegna Real Madryt? Głośno o następcy, mocny kandydat

Alvaro Arbeloa przejął drużynę Realu Madryt w trudnym dla niej momencie - tuż po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barcelona - i sam też miał niełatwy start w roli menedżera pierwszego zespołu "Los Blancos".

Jego podopieczni w połowie stycznia przegrali bowiem sensacyjnie 2:3 z Albacete Balompie w Pucharze Króla, natomiast potem 43-latkowi udało się ustabilizować formę "Królewskich", którzy zaliczyli następnie trzy triumfy - z Levante, Monaco oraz Villarrealem.

Real przegrywa z Benficą, od razu zrobiło się głośno o Arbeloi. Co dalej z trenerem?

Dobra passa została jednak przerwana 28 stycznia - i to w wyjątkowo bolesny sposób. Real przegrał w Lidze Mistrzów 2:4 z lizbońską Benficą i w związku z tym wypadł z czołowej ósemki tabeli fazy ligowej - to zaś oznacza dla madrytczyków dodatkowe zmagania w fazie play-off (zwanej też 1/16 finału).

W związku z tą sytuacją zrobiło się głośno o... możliwym pożegnaniu z Arbeloą, którego status jest w sumie niejasny - w domyśle ogłoszono go stałym szkoleniowcem, ale pewne źródła sugerowały, że jego umowa ma być ważna de facto jedynie do końca sezonu 25/26, co dawałoby jego pracy znamiona tymczasowości.

Unai Emery następcą Arbeloi w Realu? Madrytczycy już zrobili wstępne rozpoznanie

Niezależnie od tego, jak jest naprawdę, zarząd RM ma już mieć mocnego kandydata do ewentualnego zastąpienia Arbeloi w czerwcu - Ramon Alvarez de Mon, współpracownik m.in. Radio Marca czy "Okdiario" podaje, że miałby nim być Unai Emery.

Wedle de Mona przeprowadzono już nawet pierwsze rozmowy dotyczące dostępności tego menedżera, a ten może wcale nie być łatwym celem - obecnie jest on bowiem związany ważną do 2029 roku umową z klubem Matty'ego Casha, Aston Villą, w którym radzi sobie naprawdę dobrze.

Dość powiedzieć, że "The Villains" to na ten moment trzeci zespół w klasyfikacji Premier League, wyprzedzający takich rywali jak Manchester United, Chelsea oraz Liverpool. Wykupienie go byłoby więc zapewne kosztowne, ale kto mógłby dokonać takiego zwrotu, jeśli nie Real?

