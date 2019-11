To już pewne! Anna i Robert Lewandowscy spodziewają się drugiego dziecka. Podczas meczu Ligi Mistrzów typowym dla piłkarzy gestem potwierdził to kapitan reprezentacji Polski. Interia potwierdziła to także u źródła.

W 2017 roku na świat przyszła córka Lewandowskich, Klara. Teraz nadszedł czas na drugiego potomka.

Podczas meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Olympiakosem Pireus "Lewy" wpisał się na listę strzelców, a po wspaniałej bramce oznajmił światu ważną wiadomość.

Lewandowski umieścił piłkę pod koszulką, a do ust włożył kciuk.



Dla niedowierzających mamy ważną wiadomość. Jak potwierdziła Interia, Anna Lewandowska rzeczywiście spodziewa się drugiego dziecka.



Czas na kolejne wielkie szczęście w rodzinie kapitana reprezentacji Polski i jego pięknej żony.



Zdjęcie Robert Lewandowski ogłosił wspaniałą wiadomość / East News

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy z córką Klarą / East News

