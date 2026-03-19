Anglicy nie wytrzymali. Sukces Lewandowskiego, a tu cios. "Prymitywny"

Po fazie 1/8 finału Ligi Mistrzów, jedynie kibiceArsenalu i Liverpoolu mają powody do zadowolenia, chociaż obie angielskie drużyny przeszły do kolejnej fazy z niemałymi problemami. Zdecydowanie gorzej mają się Manchester City, Tottenham, Chelsea i Newcastle.

Te dwie ostatnie ekipy przegrały swoje dwumecze kolejno 8:2 i 8:3 z PSG oraz Barceloną. W starciu ze "Srokami", na kartach historii znów zapisał się Robert Lewandowski, który nie dość, że pobił rekord Leo Messiego i strzelał już 41 drużynom w rozgrywkach Champions League, to jeszcze został najstarszym autorem dubletu w tych rozgrywkach, detronizując Filippo Inzaghiego.

Dziennikarze "Daily Mail" nie mieli zamiaru gryźć się w język po tym, co angielskie drużyny zaprezentowały w 1/8 finału wprost mówiąc o tym, że styl gry w Anglii stał się zdecydowanie bardziej prymitywny.

- Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił".

Huczy w Anglii po sukcesie Lewandowskiego i Barcelony. Już nie wytrzymali

- Newcastle i Chelsea zostały upokorzone przez FC Barcelonę i Paris-Saint Germain - czytamy na łamach portalu. "W związku z tym hałas, który teraz słyszymy, jest dramatyczny i reaktywny. Słyszymy, że piłkarze Premier League są wyczerpani terminarzem i ograniczeni brakiem przerwy zimowej. Co gorsza, dostrzega się powiązania między względną porażką w Europie, a bardziej prymitywnym stylem gry, który obecnie dominuje w naszej krajowej piłce nożnej".

Z pewnością doświadczenia Newcastle, Chelsea i Tottenhamu były bolesne do oglądania w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale każde z nich ma swoje uzasadnienie.

Na usprawiedliwienie "Srok", brytyjscy dziennikarze podnieśli argument, że ekipa z Newcastle nie ma aż tak szerokiej kadry, aby z powodzeniem rywalizować potężnymi rywalami, których w ostatnich meczach nie brakowało. Od początku marca "Sroki" zmierzyły się z Manchesterem United, Manchesterem City, Chelsea oraz dwukrotnie z Barceloną.

- Głębokość składu jest problemem na St James' Park, a ostatni terminarz Newcastle mocno ich dotknął - tłumaczy "Daily Mail".

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, Newcastle pozostała już tylko walka z lidze angielskiej. Obecnie "Sroki" zajmują 9. miejsce w tabeli, mając 42 punkty - o 9 mniej od Aston Villi zajmującej 4. pozycję.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

