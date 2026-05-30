Kolejny sezon Ligi Mistrzów dobiegł końca. Od zmiany formatu rozgrywek w tym turnieju triumfuje tylko jednak drużyna. W poprzednim roku było to Paris Saint-Germain, które rozgromiło Inter Mediolan w finale. W tym roku po zdecydowanie bardziej wyrównanym meczu PSG po rzutach karnych wygrało z Arsenalem.

Nie zabrakło kontrowersji. Ta największa, która mogła zmienić losy meczu miała miejsce w 101. minucie rywalizacji. W pole karne wbiegł Noni Madueke, który został zaatakowany przez Nuno Mendesa. Anglik upadł w "szesnastce", ale gwizdek sędziego Daniela Sieberta milczał. Z brakiem rzutu karnego bardzo energicznie nie zgadzali się Arteta i Rice.

Anglicy bronią sędziego. To napisano o potencjalnym karnym

Co zaś mówią eksperci z Anglii? Kilku z nich wypowiedziało się na łamach "The Athletic". - Myślę, że Madueke jest całkiem uroczy: chwyta Mendesa za ramię, gdy ten go mija. Ale potem wygląda na to, że został popchnięty od tyłu, bo znalazł się przed swoim przeciwnikiem. Byłem zaskoczony, widząc, jak sędzia to puścił - ocenił James McNicholas.

- Na pełnej prędkości moją pierwszą reakcją był rzut karny - Madueke upadł, a Nuno Mendes wyglądał na niezdarnego. Jednak w powtórce to Madueke zainicjował kontakt i spodziewa się faulu, już upada, bardziej niż na cokolwiek innego, liczy na zderzenie - skontrował Liam Tharme.

- Zachowanie ze strony Mendesa jest desperackie, ale oczywistym powodem, dla którego nie zostało ukarane, jest fakt, że Madueke również ma rękę zablokowaną na Mendesie. Z pewnością nie było to wystarczająco oczywiste, aby VAR mógł zmienić decyzję sędziego, choć to, czy sędzia rzeczywiście dostrzega mniejsze przewinienie Madueke, jest dyskusyjne - podsumował Tim Spiers.

"Zespół TNT Sports wielokrotnie narzekał, że rzut karny powinien zostać przyznany, ale niewątpliwie zawierało to element częściowej, ograniczonej bezsensowności. Zawodnicy byli zaplątani; bardziej oczywistym przewinieniem było złapanie Mendesa za ramię przez Madueke. Podyktowanie rzutu karnego byłoby odważną i prawdopodobnie błędną decyzją" - podsumowano w "sportingnews.com".

Skonfundowany Thibaut Courtois w dyskusji z arbitrem





