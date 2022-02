"Mogło być dużo lepiej" - ogłaszała "Marca", "Niesprawiedliwość pisana dużymi literami" - dodał "As". Madryckie dzienniki uważają, że Atletico zasłużyło na więcej niż remis 1-1 osiągnięty na Wanda Metropolitano z Manchesterem United. Drużyna Diego Simeone zdobyła gola w siódmej minucie (Joao Felix), po czym kontrolowała wydarzenia na boisku bardzo długo. Po jednym błędzie w środku boiska Bruno Fernandes asystował przy wyrównującej bramce rezerwowego Elangi.

Liga Mistrzów. Frustracja Cristiano Ronaldo i Paula Pogby

Cristiano Ronaldo schodził z boiska kręcąc głową. Nie dostawał piłek od kolegów z pomocy, cofał się głęboko, próbował rozgrywać, ale to nie był jego wieczór. Nie błysnął też lider drugiej linii Manchesteru Paul Pogba i w 66. minucie opuścił boisko. Również wyglądał na sfrustrowanego. Mimo wszystko zespół Ralfa Rangnicka osiągnął dobry wynik. A, zdaniem Hiszpanów, także wyjątkowo szczęśliwy. W rewanżu na Old Trafford będzie faworytem, choć musi wygrać.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atletico Madryt - Manchester United 1-1 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Od jakiegoś czasu w Champions League toczy się pojedynek Anglia - Reszta Świata. W 2019 i 2021 roku po dwa zespoły z Premier League docierały do finału. Dwa lata temu z kolei żadnej drużyny z Wysp nie było w czołowej czwórce na turnieju w Lizbonie. W starciu o główne trofeum Bayern pokonał PSG 1-0.

Ekonomiczna przewaga angielskich klubów jest jednak coraz bardziej odczuwalna. Prawdopodobne, że z czterech klubów Premier League wszystkie dotrą w tym sezonie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Manchester City i Liverpool już tam praktycznie są, jedni i drudzy wygrali zdecydowanie pierwsze spotkania wyjazdowe w 1/8 finału. Mistrz Anglii wbił Sportingowi w Lizbonie aż pięć goli. Drużyna Juergena Kloppa znów zdobyła San Siro. W fazie grupowej pokonała tam Milan, niedawno w 1/8 finału Inter 2-0. Wydaje się wykluczone, by przegrała rewanż na Anfield Road różnicą trzech goli. Kluby z Serie A przeżywają kryzys w rozgrywkach europejskich. Od 2010 roku nie wygrały Ligi Mistrzów, w Lidze Europy ich ostatni triumf wydarzył się w XX wieku.

Broniąca trofeum Chelsea pokonała rewelacyjne Lille 2-0 na Stamford Bridge. W poprzednim sezonie skromny klub pozbawił tytułu mistrza Francji PSG, jesienią wygrał grupę Ligi Mistrzów. Na zespół Thomasa Tuchela to chyba jednak za mało. Chelsea ma swoje problemy, znów nie będzie mistrzem Anglii, ale w Champions League wciąż należy do głównych faworytów.

Liga Mistrzów. Tuchel, Klopp, Rangnick - niemiecka myśl szkoleniowa

Największe problemy z awansem wróżono Manchesterowi United i to się wczoraj potwierdziło. Zespół Rangnicka obronił remis w Madrycie i mimo wszystko w rewanżu jego szanse na awans będą duże. Tymczasowy trener MU to nauczyciel Kloppa i Tuchela. Trzy zespoły z Premier League rywalizujące w Lidze Mistrzów mają niemieckich szkoleniowców, w żadnym trenerem nie jest Anglik. W czołówce najbogatszej ligi świata to już tradycja.

Od ćwierćfinałów zespoły z Wysp czekają już naprawdę mordercze mecze. Po pierwsze kluby z Premier League będą już mogły trafić w losowaniu na siebie. Po drugie Bayern Monachium, PSG, Ajax Amsterdam i Juventus nie będą bez szans w starciu z Anglikami. O ile do ćwierćfinału w ogóle awansują, bo tylko zespół z Paryża wygrał swój pierwszy mecz 1/8 finału. Przebłysk geniuszu Kyliana Mbappe dał PSG zwycięstwo nad Realem Madryt 1-0. Najłatwiejszą drogę do następnej rundy powinien mieć zespół Roberta Lewandowskiego, choć RB Salzburg postawił się Bawarczykom w pierwszym spotkaniu (1-1).

Tak czy siak tegoroczna Liga Mistrzów wkracza w fazę pasjonujących rozstrzygnięć. Poza trzema parami angielskimi w 1/8 finału będzie jeszcze wiele emocji. Benfica w starciu z Ajaxem w Amsterdanie, Villarreal w Turynie i Atletico na Old Trafford są w stanie sprawić niespodzianki. Gole stracone w spotkaniach u siebie już nie mają podwójnego znaczenia. Faworyci będą musieli grać o zwycięstwo, a nie czekać na to co zrobią goście.

Real Madryt wciąż ma szanse odwrócić losy rywalizacji z PSG. Mimo iż w Paryżu przewaga gospodarzy była ogromna, wygrali zaledwie jedną bramką. Królewscy to najbardziej doświadczony i najbardziej utytułowany zespół w rozgrywkach. Kto ich zlekceważy lub nie doceni płaci za to zwykle wysoką cenę.

Dariusz Wołowski

ZOBACZ TEŻ:

Proukraiński manifest w meczu Ligi Mistrzów. CO zrobi UEFA?

Zobacz skróty wczorajszych meczów Ligi Mistrzów [wideo]

Rosyjski gigant bojkotowany w Lidze Mistrzów