Zeszłego lata Carlo Ancelotti się nie wahał - rzucił cały swój projekt, jaki prowadził w Evertonie po to, by ponownie - po sześciu latach przerwy - objąć ekipę Realu Madryt, z którą święcił niegdyś spore sukcesy. I choć jego kontrakt ważny jest do lata 2024, to zaczęły się pojawiać informacje o możliwym rozwiązaniu umowy przed czasem.

Real Madryt i Carlo Ancelotti. Zmienne szczęście "Królewskich" w tym sezonie

Wpłynęły na to z pewnością poniekąd ostatnie wyniki "Los Blancos" - ekipa ze stolicy Hiszpanii, mimo wszystko dosyć niespodziewanie, odpadła na początku lutego z Pucharu Króla po porażce z Athletikiem Bilbao. Ostatnio zaś uległa 0-1 PSG w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć przed madrytczykami jeszcze rewanż, a w lidze radzą sobie oni naprawdę dobrze (pierwsze miejsce w tabeli i sześć punktów przewagi nad drugą Sevillą), to spekulacje na temat Ancelottiego nabrały na sile.

Co ciekawe, jak informuje brytyjski "Daily Mail", włodarze Realu mają podobno w głowach plan wymienienia Włocha na... Mauricio Pochettino, czyli obecnego szkoleniowca Paris Saint-Germain. Zarząd drużyny, z prezydentem Florentino Perezem na czele, już latem 2021 roku miał walczyć usilnie o ściągnięcie Argentyńczyka z Tottenhamem Hotspur, ale wówczas "Les Parisiens" mieli być całkowicie niechętni do negocjacji.

Mauricio Pochettino niechciany w PSG? Wszelkie ruchy możliwe

Teraz jednak sytuacja ma wyglądać zgoła inaczej - Pochettino ma być przede wszystkim skonfliktowany z dyrektorem sportowym francuskiego klubu, Leonardo, a ponadto mówi się coraz więcej o przybyciu Zinedine'a Zidane'a na Parc des Princes.

Wszystko ma się również rozbijać o to, czy do Realu trafi Kylian Mbappe - 23-latek miał zbudować z Argentyńczykiem silną relację, a "Królewscy" chcieliby przenieść warunki tej współpracy również na Santiago Bernabeu. Problem w tym, że tego piłkarza będzie z pewnością znacznie trudniej wyciągnąć z Francji niż menedżera - ostatnio wicemistrzowie Ligue 1 z ubiegłego sezonu mieli nawet zdecydować się na wypłacanie Mbappe najwyższej piłkarskiej tygodniówki świata, mogącej wynieść nawet do jednego milion funtów.

Real Madryt walczy o Pochettino. Ma poważnego rywala - Manchester United

Tym samym Real ma dołączyć do walki o Pochettino z Manchesterem United. "Czerwone Diabły" również od dawna przymierzały się do zatrudnienia akurat tego trenera i wciąż pozostaje on jednym z głównych kandydatów - obok Erika ten Haga z Ajaksu - do przejęcia schedy po Ralfie Rangnicku, który będzie tymczasowym sternikiem MU jedynie do końca kampanii 2021/2022.

Pochettino, oprócz PSG, ma w swoim trenerskim CV także Tottenham, Southampton i Espanyol.

