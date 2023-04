Ancelotti wciąż ma "to coś". Trener Realu zabawił się w trakcie meczu. Wszystko wychwyciły kamery

Zdecydowanym faworytem hiszpańsko-angielskiego starcia był Real Madryt, który uznawany jest za specjalistę od wygrywania spotkań w Lidze Mistrzów. "Królewscy" wprawdzie ulegli w ostatnim starciu ligowym z Villarreal , ale przed pierwszym gwizdkiem sędziego to im dawano większe szanse w starciu z Chelsea.

"The Blues" bowiem od dłuższego czasu znajdują się w poważnym kryzysie, nie radzą sobie na krajowym podwórku i ostatnio ponownie przeszli trzęsienie ziemi po tym, jak zwolniono Grahama Portera i zastąpiono go Frankiem Lampardem . Nastrojów w londyńskiej ekipie nie poprawiła też ostatnia porażka z Wolverhampton w Premier League.

Liga Mistrzów. Real Madryt ograł Chelsea

Real Madryt od początku spotkania chciał potwierdzić swoją dominację i wypracować przewagę nad rywalem. "Królewscy" dopięli swego w 21. minucie, kiedy to do dośrodkowania doszedł Vinicius Junior, uderzenie sparował Kepa Arrizabalaga, a piłkę z bliskiej odległości do siatki skierował Karim Benzema.