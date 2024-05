Ancelotti ujawnia przed finałem Ligi Mistrzów. Już wszystko jasne

Carlo Ancelotti rozwiał wątpliwości. Znamy bramkarza na finał Ligi Mistrzów

Belg wrócił do gry w maju i zrobił to w bardzo dobrym stylu, w związku z tym pojawiło się dużo wątpliwości, co do tego, na kogo w finale Ligi Mistrzów postawi między słupkami Carlo Ancelotti. Włochowi wybór nieco "ułatwił" sam Łunin, bo na kilka dni przed finałem się rozchorował, ale zagadka już została rozwiązana. - Łunin miał grypę, która nie pozwoliła mu przylecieć. Przyleci jutro i usiądzie na ławce. Więc jutro zagra Courtois - powiedział na piątkowej konferencji prasowej trener Realu.