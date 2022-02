Fani futbolu czekali na ten moment ponad dwa miesiące - we wtorek 15 lutego powrócą rozgrywki Ligi Mistrzów i rozpoczną się one od wielkiego hitu - na Parc des Princes ekipa PSG podejmie bowiem Real Madryt.

Dzień przed meczem na tradycyjnej konferencji prasowej zjawił się menedżer "Królewskich", Carlo Ancelotti. Włoch został zagadnięty m.in. o Garetha Bale'a i w zasadzie potwierdził to, czego w Madrycie spodziewano się od dawna - że drogi walijskiego gracza i "Los Blancos" rozchodzą się definitywnie.



Liga Mistrzów. PSG - Real Madryt. Carlo Ancelotti: Gareth Bale chce w dobrym stylu zakończyć współpracę

"Bale nigdy nie okazywał braku szacunku wobec swoich kolegów z drużyny. Solidnie trenuje, to profesjonalista w pełni" - stwierdził Ancelotti, broniąc w ten sposób swojego podopiecznego, któremu często zarzuca się zbyt luźne podejście do swoich piłkarskich obowiązków w stolicy Hiszpanii.



"Chce zakończyć swoje sprawy w klubie w taki sposób, na jaki zasługuje" - kontynuował trener, cytowany m.in. przez dziennik "Marca".

"Pomógł nam wygrywać Ligę Mistrzów i dokonał ważnych rzeczy. Zakończenie swoich spraw w dobrym stylu byłoby korzystne także dla jego kariery" - powiedział, dając tym samym jasny sygnał, że Real już na pewno nie będzie przedłużać umowy z zawodnikiem, choć on sam będzie skupiony wciąż na grze dla drużyny z Santiago Bernabeu do końca sezonu.



Gareth Bale dopiero niedawno powrócił do gry po kilku miesiącach absencji - niestety, mimo kilku okazji, nie był w stanie strzelić gola dla Realu i jego zespół bezbramkowo zremisował z Villarrealem. Wcześniej spotykał się wręcz ze wściekłością fanów po tym, jak po raz kolejny nabawił się kontuzji wykluczającej go z gry.



Walijczyk do Realu Madryt dołączył w 2013 roku z Tottenhamu Hotspur - jego transfer, zależnie od źródeł, kosztował wówczas od 90 do 100 mln euro i do dziś jest znajduje się on w czołówce najdroższych przenosin w historii futbolu. Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hymn Ligi Mistrzów ma 20 lat. Utwór to wielki symbol LM. WIDEO Polsat Sport

Liga Mistrzów. PSG - Real Madryt. Carlo Ancelotti: To spotkanie mogłoby być finałem

Ancelotti na konferencji powiedział też oczywiście nieco więcej na temat nastawienia jego podopiecznych przed starciem z Paris Saint-Germain.



"Nastroje są dobre. Jesteśmy pewni swoich możliwości" - powiedział Włoch.



"To trudny mecz przeciwko wymagającemu rywalowi. To drużyna, która również ma ambicję, by wygrać Ligę Mistrzów" - orzekł. "To spotkanie równie dobrze mogłoby być finałem LM i chcemy wyeliminować konkurenta do zgarnięcia tytułu - skwitował.



Początek meczu PSG - Real Madryt o godz. 21.00.