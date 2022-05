Ancelotti i Klopp odkryli wszystkie karty. Oto składy na finał Ligi Mistrzów

To będzie wielki rewanż za rok 2018 - w jednym z najsłynniejszych finałów Ligi Mistrzów Real Madryt pokonał wówczas Liverpool F.C. 3-1 po dwóch golach Garetha Bale'a i jednym Karima Benzemy. "The Reds" zdołali odpowiedzieć jedynie trafieniem Sadio Mane, a do historii przeszły dwa koszmarne błędy bramkarza ekipy z Merseyside Lorisa Kariusa, które bez wątpienia zupełnie podcięły skrzydła drużynie Juergena Kloppa.

Teraz niemiecki szkoleniowiec i jego podopieczni żądni są odegrania się na rywalach - ich pokonanie nie będzie jednak łatwe, bowiem "Los Blancos" dokonali w tej edycji LM wielu cudów, po drodze eliminując m.in. Manchester City, Chelsea i Paris Saint-Germain, a więc zespołu z absolutnego europejskiego topu.

Reklama

Przed nami więc (przynajmniej) 90 minut niezwykłej walki. Znamy już głównych aktorów tego spektaklu - oto wyjściowe jedenastki obu drużyn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gole Karima Benzemy w Lidze Mistrzów w sezonie 2021/2022. WIDEO Polsat Sport

Finał Ligi Mistrzów: Liverpool F.C. - Real Madryt. Składy zespołów

Liverpool F.C.: Alisson - Robertson, Konate, van Dijk, Alexander-Arnold - Thiago, Henderson (k.), Fabinho - Diaz, Salah, Mane

Ławka rezerwowych LFC: Kelleher, Milner, Keita, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Jota, Tsimikas, Matip, Elliot

Real Madryt: Courtois - Mendy, Alaba, Militao, Carvajal - Kroos, Casemiro, Modrić - Vinicius Jr, Benzema (k.), Valverde

Ławka rezerwowych RM: Łunin, Nacho, Hazard, Asensio, Marcelo, Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Isco, Mariano, Camavinga

Liga Mistrzów. Liverpool i Real grają o coś więcej, niż tylko jeden puchar

Oba zespoły grają dziś nie tylko o puchar Ligi Mistrzów, ale i o podwójną (Real) lub potrójną (Liverpool) koronę w kampanii 2021/2022. "Królewscy" zdobyli bowiem wcześniej mistrzostwo Hiszpanii, z kolei "The Reds" zgarnęli dwa krajowe trofea - Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej.

Początek starcia między obiema drużynami dokładnie o godz. 21.00. Mecz można będzie obejrzeć w Polsat Sport Premium 1.