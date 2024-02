- Zrobiliśmy wszystko, aby przegrać ten mecz, a wszystko było w naszych rękach. W pewnym momencie przestaliśmy wierzyć, nie wiem dlaczego. Popełniliśmy mnóstwo indywidualnych błędów. Jestem sfrustrowany i zły z powodu porażki. Myślę, że bardziej to my przegraliśmy to spotkanie, niż Lazio je wygrało - wypalił podczas konferencji prasowej po porażce z Lazio Thomas Tuchel.