Alarm w policji przed hitem Ligi Mistrzów. Duże napięcie, "możliwa przemoc"

"Smoki" tymczasem w grupie H do samego końca walczyły o palmę pierwszeństwa z FC Barcelona, zajmując jednak ostatecznie drugie miejsce. 21 lutego zespół z Portugalii oraz ekipa z Anglii powrócą przy tym do zmagań w Champions League mierząc się ze sobą na Estadio do Dragao. Służby będą tu miały pełne ręce roboty...