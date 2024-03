Obecnie "Gwiazda Południa" traci w Bundeslidze już 10 punktów do liderów z Bayeru Leverkusen, natomiast w Lidze Mistrzów zespół z Allianz Arena w pierwszej odsłonie 1/8 finału przegrał 0:1 z rzymskim Lazio. 5 marca w Bawarii odbędzie się rewanżowa potyczka między oboma zespołami i próżno szukać tu osoby bardziej odpowiedniej do skomentowania tej sprawy, niż Miroslav Klose.

Miroslav Klose wprost o Bayernie Monachium: DNA zespołu zanika

"Moim zdaniem struktura i skład zespołu nie są odpowiednie. Jeśli jesteś nowy, musisz zrozumieć znaczenie 'Mia san mia' (klubowa dewiza, dosłownie 'Jesteśmy, kim jesteśmy' - dop. red.) i tego, co musisz robić w tym klubie. Nie chodzi tylko o wygrywanie meczów, ale o dominację, posiadanie piłki, stabilność. Poczucie, że w każdej chwili możesz na boisku uderzyć do przodu i nie pozwalać jednocześnie na to, by cokolwiek zadziało się z tyłu. To wszystko zostało już trochę utracone" - uważa 45-latek.