Alarm w Barcelonie, Yamal w centrum zamieszania. Hiszpanie ostrzegają

Sezon 2025/2026 - jak można rzec - wręcz obrodził w starcia między FC Barcelona a Atletico Madryt. Oba zespoły zmierzyły się już standardowo dwukrotnie w Primera Division, ale ich drogi skrzyżowały się także w Pucharze Króla, a teraz dojdzie do zmagań "Los Rojiblancos" i "Blaugrany" również w Lidze Mistrzów.

Do pierwszej z dwóch odsłon ćwierćfinałowego starcia między FCB a Madrytczykami dojdzie już w tym tygodniu, a tymczasem hiszpańskie media wystosowały swoiste ostrzeżenie względem "Dumy Katalonii". Mowa tu o... potencjalnych zawieszeniach.

Ci gracze Barcelony muszą szczególnie uważać. Zawieszenie możliwe m.in. w przypadku Yamala

Sprawie przyjrzał się German Bona ze "Sportu" - dziennikarz wskazał, że aż czterech zawodników "Barcy" będzie musiało szczególnie uważać na swe poczynania na murawie, by nie wykartkować się na rewanż na Estadio Metropolitano.

Mowa tu m.in. o Ferminie Lopezie czy Marcu Casado, a szczególnie zagrożony zdaje się być - jako obrońca - Gerard Martin, który ostatnio podczas rywalizacji z "Los Rojiblancos" co ciekawe otrzymał czerwoną kartkę, którą arbiter następnie... cofnął po interwencji VAR.

Bona jednak w swym tekście szczególnie wybił sytuację Lamine'a Yamala, który bez dwóch zdań może okazać się kluczowy w kontekście walki o awans do półfinału. Młody gwiazdor swoje cztery dotychczasowe żółte kartki zebrał w łącznie ośmiu występach w LM, konkretnie w meczach z PSG, Club Brugge, Eintrachtem Frankfurt oraz FC Kopenhaga.

Liga Mistrzów. Hit Barcelona - Atletico już w tę środę

Pierwsza część ćwierćfinałowej konfrontacji FC Barcelona - Atletico Madryt odbędzie się na Camp Nou dokładnie 8 kwietnia o godz. 21.00. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego widowiska wraz z Interią Sport, zwłaszcza, że niemałe szanse na występ od pierwszej minuty będzie tu mieć Robert Lewandowski.

