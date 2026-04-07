Alarm w Barcelonie, Yamal w centrum zamieszania. Hiszpanie ostrzegają
Rywalizacja między FC Barcelona a Atletico Madryt się nie zatrzymuje - i przenosi się tym razem do Ligi Mistrzów, gdzie obie ekipy zmierzą się niebawem w ramach ćwierćfinału rozgrywek. Hiszpańskie media przed pierwszą z potyczek gigantów na tym etapie Champions League przestrzegają "Blaugranę" przed pewnym istotnym szczegółem - przy braku odpowiedniej ostrożności kataloński klub może podejść do późniejszego rewanżu z "Los Colchoneros" w stanie mocnego osłabienia, w tym bez Lamine'a Yamala.
Sezon 2025/2026 - jak można rzec - wręcz obrodził w starcia między FC Barcelona a Atletico Madryt. Oba zespoły zmierzyły się już standardowo dwukrotnie w Primera Division, ale ich drogi skrzyżowały się także w Pucharze Króla, a teraz dojdzie do zmagań "Los Rojiblancos" i "Blaugrany" również w Lidze Mistrzów.
Do pierwszej z dwóch odsłon ćwierćfinałowego starcia między FCB a Madrytczykami dojdzie już w tym tygodniu, a tymczasem hiszpańskie media wystosowały swoiste ostrzeżenie względem "Dumy Katalonii". Mowa tu o... potencjalnych zawieszeniach.
Ci gracze Barcelony muszą szczególnie uważać. Zawieszenie możliwe m.in. w przypadku Yamala
Sprawie przyjrzał się German Bona ze "Sportu" - dziennikarz wskazał, że aż czterech zawodników "Barcy" będzie musiało szczególnie uważać na swe poczynania na murawie, by nie wykartkować się na rewanż na Estadio Metropolitano.
Mowa tu m.in. o Ferminie Lopezie czy Marcu Casado, a szczególnie zagrożony zdaje się być - jako obrońca - Gerard Martin, który ostatnio podczas rywalizacji z "Los Rojiblancos" co ciekawe otrzymał czerwoną kartkę, którą arbiter następnie... cofnął po interwencji VAR.
Bona jednak w swym tekście szczególnie wybił sytuację Lamine'a Yamala, który bez dwóch zdań może okazać się kluczowy w kontekście walki o awans do półfinału. Młody gwiazdor swoje cztery dotychczasowe żółte kartki zebrał w łącznie ośmiu występach w LM, konkretnie w meczach z PSG, Club Brugge, Eintrachtem Frankfurt oraz FC Kopenhaga.
Liga Mistrzów. Hit Barcelona - Atletico już w tę środę
Pierwsza część ćwierćfinałowej konfrontacji FC Barcelona - Atletico Madryt odbędzie się na Camp Nou dokładnie 8 kwietnia o godz. 21.00. Niemałe szanse na występ od pierwszej minuty będzie tu mieć Robert Lewandowski.