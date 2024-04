Przede wszystkim Real Madryt, triumfator Champions League sprzed dwóch lat, zmierzy się z obrońcami tytułu z Manchesteru City. Ponadto Bayern Monachium będzie chciał pokazać, że nadzieje na jakikolwiek jego sukces w tym sezonie jeszcze do końca nie upadły i zmierzy się z doskonale dysponowanym Arsenalem Jakuba Kiwiora. Do tego PSG zagra z FC Barcelona Roberta Lewandowskiego, a Atletico Madryt spróbuje swych sił przeciwko Borussii Dortmund.

Mecze Ligi Mistrzów zagrożone przez terrorystów? Rządy europejskich państw reagują

Niestety to piłkarskie święto odbywać się będzie w cieniu gróźb. Jakiś czas temu organizacja terrorystyczna znana jako Państwo Islamskie opublikowała bowiem w internecie grafikę sugerującą możliwe ataki na cztery stadiony - Emirates, Parc des Princes, Metropolitano oraz Santiago Bernabeu. Nawet jeśli to jedynie czcza pogróżka mająca wywołać panikę, to europejskie państwa, w których miałoby dojść do zamachów, oczywiście nie lekceważą sprawy.