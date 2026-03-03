Alarm przed hitem Barcelony. Druzgocące fakty. Jasny sygnał dla Lewandowskiego

Fakt, że Newcastle United jest klubem zasilanym przez saudyjski fundusz inwestycyjny sprawia, że klub ten posiada niemal nieograniczone możliwości finansowe.

W wykorzystywaniem tych możliwości NUFC od początku nie chciał jednak przesadzać. Celem klubu było zbudowanie drużyny w sposób racjonalny, a nie zrobienie ze swojej kadry katalogu wielkich gwiazd o jeszcze większym ego.

Początkowo pod wodzą Eddiego Howe'a działało to znakomicie. Teraz jednak Newcastle United znajduje się na biegunie przeciwnym do wymarzonego i możemy mówić o wielkim kryzysie tego klubu.

Newcastle United zdołało zająć 12. miejsce w Lidze Mistrzów i awansować do fazy play-off po wygranym barażu z Karabachem. Trudno jednak oczekiwać, że w tej formie "Sroki" będą liczyć się w walce o wielki finał tych rozgrywek.

Kontuzje Bruno Guimaraesa, Fabiana Schara czy Tino Livramento stanowią bardzo duży problem tego zespołu. Nie mogą być jednak definitywnym usprawiedliwieniem aż tak złych wyników w Premier League.

Newcastle United z ostatnich pięciu meczów w lidze wygrało tylko jeden. Z jeszcze gorszym od siebie Tottenhamem. W 28. kolejce Premier League podopieczni Howe'a przegrali 2:3 z Evertonem u siebie. Ta porażka oznacza, że sytuacja "Srok" na tym etapie sezonu jest alarmująca.

Fatalna sytuacja Newcastle United. Robert Lewandowski i spółka muszą wykorzystać kryzys rywali

Newcastle w tym momencie nie grozi spadek. 13. miejsce w tabeli i 11 punków przewagi nad 18. West Ham United. Biorąc jednak pod uwagę formę z ostatnich 5 meczów to właśnie "Sroki" plasują się na 18. miejscu w Premier League.

W tym sezonie kluczowi piłkarze tacy jak Anthony Gordon, Anthony Elanga, Kieran Trippier czy bramkarz Nick Pope są bez formy. Joelinton również gra "w kratkę", a Sandro Tonali nie potrafi sam dźwigać całej pomocy na swoich barkach pod nieobecność Bruno Guimaraesa.

Yoane Wissa i Nick Woltemade, czyli napastnicy sprowadzeni do klubu latem, również nie dają drużynie takiej jakości, jaką oferował Alexander Isak. Pierwszy z wymienionych jest notorycznie kontuzjowany a drugi przez swój styl gry nie jest w stanie zagwarantować zespołowi regularnego strzelania goli.

W tak trudnych okolicznościach Newcastle United musi przystąpić do dwumeczu Ligi Mistrzów z Barceloną. W tym sezonie podopieczni Hansiego Flicka pokonali już raz "Sroki" na St. James' Park. Stało się to w trakcie trwania fazy ligowej.

Choć angielskie drużyny jako rywale Barcelonie "nie leżą", trudno w tym momencie oczekiwać, że akurat Newcastle na przestrzeni dwóch meczów (rewanż na Camp Nou jeszcze bardziej komplikuje sprawę) będzie w stanie poważnie zagrozić Barcelonie.

Robert Lewandowski na mecz z Newcastle będzie już gotowy do gry. Polak zagra w specjalnej masce, która zapewni mu ochronę przed pogłębieniem urazu po złamaniu kości lewego oczodołu.

Dla Polaka i jego kolegów dwumecz z Newcastle United powinien być bezpiecznym przystankiem przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. W tym momencie klub znad rzeki Tyne ma zbyt wiele problemów, aby rywalizować na wielu frontach. Powinien potraktować ten sezon jako przejściowy i skupić się na bezpiecznym "dojechaniu" do końca sezonu Premier League na pozycji gwarantującej utrzymanie. Brak zwycięstwa z Barcą nie będzie tam postrzegany jako rozczarowanie.

Robert Lewandowski MI NEWS AFP

Matty Cash MI NEWS AFP

Kibice Newcastle United Nigel Roddis East News

Dariusz Piekut: Środowisko akademickie było szeroko reprezentowane. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport