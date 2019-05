Piłkarze Tottenhamu pokonując Ajax w Amsterdamie 3-2 i awansując do finału Ligi Mistrzów zaskoczyli m.in. byłą gwiazdę futbolu - Ruuda Gullita. Holender ostro ocenił ich po pierwszym starciu. - Niech odszczeka swoje słowa - ripostuje Danny Rose.

"Koguty" przegrały w pierwszym meczu u siebie 0-1 i przed rewanżem niewielu dawało im szanse na odwrócenie losów walki o wielki finał. W rewanżu przegrywali już 0-2, a mimo tego Lucas Moura strzelił dla nich trzy gole i to co wydawało się niemożliwe, stało się faktem.

Obrońca Tottenhamu Danny Rose cieszył się z awansu, ale wciąż bolały go słowa dawnej gwiazdy reprezentacji Holandii i Milanu - Ruuda Gullita.



- Dele Alli, o mój Boże, technicznie tak słaby, Wanyama, mój Boże, technicznie tak marny, Rose też - ocenił Gullit po pierwszym półfinałowym meczu. - Tak jak mówiłem, oglądam ich co tydzień i jak to możliwe, żeby popełniać tyle błędów? Jesteś pod presją, ale musisz wiedzieć, co robić, a oni nie wiedzą.

- Wiecie co, widząc takie komentarze jak Gullita po pierwszym spotkaniu i to jak był arogancki, fajnie, że wywalczyliśmy awans i uciszyliśmy go - powiedział Rose.

- Bardzo skrytykował indywidualnie zawodników i dowodził, jak to słabi jesteśmy, ale tylko dolał oliwy do ognia. Mam nadzieję, że po tym wieczorze odszczeka swoje słowa - dodał reprezentant Anglii.

