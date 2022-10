Ajax - Liverpool. "The Reds" podbili Amsterdam, strzelby Kloppa odpaliły

W 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Ajax Amsterdam podejmował Liverpool FC.

Podpieczni Juergena Kloppa ostatnio grają nieco nierówno i na początku można było mieć obawy o ich dyspozycję. W pierwszej połowie długo wydawało się, że nieco więcej z gry ma Ajax. Już na początku spotkania Steven Berghuis uderzył tak groźnie, że Alissona ratował słupek. Okazje miał też m.in. Duszan Tadić.

Ajax - Liverpool. "Egipski król", czyli Mo Salah w akcji

Jednak finalnie to Mo Salah został bohaterem piewszej połowy spotkania. Zaczęło się od przegranego pojedynku Sancheza z Jordanem Hendersonem. Anglik przytomnie dograł do wbiegającego Salaha, który miał wokół siebie zostawioną potężną przestrzeń. Błyskawicznie zresztą zdecydował się na techniczny strzał i umieścił piłkę w siatce.

Chwilę potem doskonałą sytuację zmarnował Darwin Nunez. Urugwajczykowi przyszło finalizować akcję, którą zainicjował Andy Robertson, po czym podał do Roberto Firmino, a ten zgrał właśnie do Nuneza. Jednak 23-latek z bliska trafił w słupek.

Nunez odegrał się jednak na początku drugiej połowy. To był piorunujący moment w wykonaniu "The Reds". Najpierw piłkę głową do siatki skierował wspomniany Urugwajczyk, a w 52. minucie mocnym strzałem gola na 3-0 zdobył 19-letni Harvey Elliott. Asystę w tej sytuacji zaliczył Salah.

Ajax to klub, który zawsze słynął z promowania młodych talentów. Tym razem ta młodość błysnęła po stronie Liverpoolu, bo przecież Nunez i Elliott mają jeszcze całe kariery przed sobą.

Podopieczni Juergena Kloppa już nie muszą się martwić o awans do kolejnej rundy - ten mają już "w kieszeni".

Ajax Amsterdam - Liverpool 0-3 (0-1)

0-1 Salah 42.

0-2 Nunez 49.

0-3 Elliott 52.

