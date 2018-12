Ajax Amsterdam zremisował z Bayernem Monachium 3-3 w szalonym meczu Ligi Mistrzów. Trener mistrzów Niemiec Niko Kovacz stwierdził, że spotkanie było reklamą futbolu, ale jego zachwyt przygasił dyrektor sportowy Hasan Salihamidżić.

Kibice nie mieli prawa narzekać na nudę. Obejrzeli sześć goli, dwa z nich padły z rzutów karnych, a Maximilian Wober (Ajax) i Thomas Mueller (Bayern) wylecieli z boiska z czerwonymi kartkami.



- Dawno tak dziwnego meczu nie było - skomentował Robert Lewandowski, który zdobył dwie bramki. Polski napastnik miał mieszane uczucia i powiedział wprost, że wiele elementów w grze Bayernu nie funkcjonowało dobrze (pełną wypowiedź "Lewego" znajdziesz tutaj - kliknij).

Tymczasem trener Bayernu - Niko Kovacz był zachwycony: - Obejrzeliśmy niesamowicie dobre spotkanie. Było warte pieniędzy, jakie widzowie zapłacili za bilety. Sześć goli, dwie czerwone kartki, a trzeci gol Ajaksu padł ze spalonego. Przegrywaliśmy 1-2, potem odrobiliśmy straty i wyszliśmy na prowadzenie, ale nie udało nam się go utrzymać do końca. To była reklama futbolu.



- Mieliśmy więcej dobrych okazji niż rywale i mogliśmy przesądzić losy meczu już znacznie wcześniej, ale to jest piłka nożna i mogę jedynie pochwalić chłopaków. Osiągnęliśmy nasz cel: jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie - podkreślił Kovacz.

Inaczej spotkanie ocenił dyrektor sportowy monachijskiego klubu - Hasan Salihamidżić. - Nie rozegraliśmy dobrego meczu - skomentował. - Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, ale to jedyna pozytywna rzecz po tym spotkaniu. Rywale wykonali kawał naprawdę świetnej roboty. Wywierali na nas presję przez cały czas. Nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce.



Salihamidżić nie owijał w bawełnę i punktował mankamenty w grze swojego zespołu. - W pierwszej połowie powinniśmy strzelić więcej goli, a później mecz zaczął wymykać się nam z rąk. Nie mogliśmy wyjść ze swojej połowy, co oczywiście nie ma prawa się nam przytrafiać. Tak krótko po meczu nie mogę powiedzieć, w czym tkwi problem. Potrafiliśmy wrócić do gry i to jest pozytywne, ale odwróciliśmy losy meczu, a mimo tego nie potrafiliśmy wygrać - dodał dyrektor Bayernu.

