Afera po golu Lewandowskiego. Niesłuszny? Ekspert ocenił pracę polskich sędziów

Kibice na mecz FC Barcelona - Bayern Monachium z niecierpliwością czekali od momentu, gdy pojawił się oficjalny terminarz Ligi Mistrzów . Obie drużyny błyszczą w swoich ojczyznach. Ponadto posiadają dwóch światowej klasy napastników w postaci Roberta Lewandowskiego oraz Harry’ego Kane’a. Polak i Anglik przystąpili do potyczki w wyśmienitej dyspozycji. Wielką formę udowodnili już zresztą w pierwszej połowie. Wspomniani futboliści do szatni schodzili, mając na koncie po jednej bramce.

Adam Lyczmański nie ma wątpliwości. Chwali rodaków oraz Fermina Lopeza

"Tego typu sytuacji na poziomie Ligi Mistrzów nie będziemy widzieli analizowanych. Nasi sędziowie postąpili bardzo dobrze, ponieważ nie jest to sytuacja do analizy VAR. Będąc na ich miejscu, również bym tak postąpił. Nie wzywałbym arbitra głównego do monitora. (...) Sytuacja jest bardziej do grania niż odgwizdania. Bramka Roberta została zdobyta prawidłowo" - stwierdził prosto z mostu.