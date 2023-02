Wygrana AC Milan z Tottenham Hotspur 1-0 daje mediolańczykom spore szanse na awans w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a jednocześnie jest ich pierwszym zwycięstwem podczas rozgrywek pucharowych LM od dziesięciu lat. Do tej pory AC Milan albo w nowym roku w Lidze Mistrzów nie grał, albo przegrywał sromotnie - jak chociażby w 2014 roku, gdy Atletico Madryt rozbiło go dwukrotnie 0-1 i 1-4.

AC Milan czekał bardzo długo

W kolejnych edycjach rozgrywek Ligi Mistrzów zespół AC Milan w ogóle nie grał - co więcej, do 2017 roku w nie było go w ogóle w pucharach. Po powrocie do Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022 nie wyszedł z grupy. Udało się to dopiero teraz. Jeżeli w rewanżu Włosi ograją Tottenham Hotspur, zdobędą pierwszy awans do ćwierćfinału od 2012 roku, gdy zdobyli po po wyeliminowaniu Arsenalu.