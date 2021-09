AC Milan - Atletico Madryt. Liga Mistrzów. Gospodarze nie wytrwali w osłabieniu

Kibice Milanu meczu w Lidze Mistrzów na San Siro nie widzieli od siedmiu lat. Dla Rossonerich powrót do elitarnych rozgrywek nie przyniósł nawet punktu. Przegrali 2:3 na wyjeździe z Liverpoolem, ale napędzili stracha rywalom. Prowadzili nawet 2:1, ale Anglicy odwrócili losy spotkania.

AC Milan - Atletico: rewanż za 2014 rok

Przed meczem trudniejsza sytuacja kadrowa była wśród gospodarzy. Z ważnych piłkarzy brakowało kontuzjowanych Tiemoue Bakayoko, Zlatana Ibrahimovicia czy Simona Kjaera.

W 2014 roku z 1/8 finału Milan wyeliminowało właśnie Atletico. Wówczas wygrało zarówno u siebie (4:1), jak i w Mediolanie (1:0). Jak się okazuje siedem la to szmat czasu. Żadnego piłkarza z kadry meczowej z tamtego meczu, nie było we wtorek. W Atletico tylko jeden pamiętał tamte spotkania - Koke.

AC Milan - Atletico: świetny Diaz, gol Leao

Mediolańczycy jakby jednak pamiętali te bolesne porażki, bo od początku zaatakowali z pasją. Próbowali różnych sposobów - szybka wymiana piłki, prostopadle zagania, długi crossy, ale Atletico w defensywie imponowało spokojem. Za to w ofensywie goście niezbyt sobie radzili.

Pierwszy celny strzał oddał dopiero w 17. minucie Brahim Diaz, ale Jan Oblak bez problemów złapał piłkę. Po chwili Słoweniec wykazał się kunsztem, kiedy wygrał sytuację sam na sam z Ante Rebiciem. Minutę później już nie miał szans. Diaz zakręcił obroną Atletico i wyłożył piłkę Rafaelowi Leao, który z linii pola karnego pokonał Oblaka.

AC Milan - Atletico: czerwona kartka Kessiego

Wszystko układało się po myśli AC Milan do 29. minuty. Wtedy Franck Kessie kolejny raz sfaulował rywala i sędzia Cuneyt Cakir po raz drugi pokazał mu żółtą kartkę, a za chwilę czerwoną.

Atletico nie rozpoczęło jednak frontalnego ataku. To nawet Milan stworzył kilka groźniejszych okazji - m.in. Leao trafił z przewrotki w poprzeczkę, ale okazało się, że był na spalonym. Gospodarze przetrwali do przerwy bez straty gola. Do momentu straty zawodnika Milan miał 58 procent posiadania piłki.

AC Milan - Atletico: Simeone rzuca wszystko do boju

Na druga połowę trener Diego Simeone wpuścił dwóch nowych zawodników. To miało pomóc Atletico w stwarzaniu sytuacji. I goście zaczęli zyskiwać przewagę. W 54. minucie powinien być remis. Joao Felix wypatrzył Luisa Suareza i idealnie dośrodkował, ale napastnik Atletico uderzył głową tuż obok słupka.

AC Milan - Atletico: zwycięstwo gości w doliczonym czasie

W 57. minucie boisko opuścił kontuzjowany Diaz, a San Siro pożegnało go owacją na stojąco. Szkoleniowiec Atletico szybko wykorzystał wszystkie zmiany, by jego piłkarze odwrócili losy spotkania.

Włosi dobrze radzili sobie w obronie, ale nie brakowało spięć w polu karnym. O kiepskiej formie Atletico świadczy fakt, że pierwszy celny strzał oddali w 77. minucie. Thomas Lemar nie był w stanie zaskoczyć Mike’a Maignana. W końcu jednak obrona gospodarzy padła. Zupełnie niewidoczny Antoine Griezmann uprzedził Alessio Romagnolego i był remis. Było jeszcze sporo czasu, by Atletico przechyliło szalę na swoją korzyść. Dramat Milanu rozpoczął się w 93. minucie, kiedy sędzia podyktoeałrzut karny za zagranie ręką Kalulu. Z 11 metrów trafił Suarez.

Liga Mistrzów

2021-09-28 21:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Cüneyt Çakιr STATYSTYKI AC Milan Atletico Madryt 1 2 Posiadanie piłki 35,7% 64,3% Strzały 7 16 Strzały na bramkę 4 7 Rzuty rożne 2 5 Faule 8 11 Spalone 1 1

1 2 AC Milan Atletico Madryt Oblak Trippier Felipe Giménez Hermoso Kondogbia Llorente Carrasco Koke Correa Suárez Maignan Calabria Tomori Romagnoli Hernández Bennacer Saelemaekers Leão Kessié Díaz Rebić SKŁADY AC Milan Atletico Madryt 90′ 90′ Mike Maignan Jan Oblak Davide Calabria 40′ 40′ Kieran Trippier Fikayo Tomori Felipe Augusto de Almeida Monteiro Alessio Romagnoli José Gimenez 69′ 69′ Theo Bernard François Hernández 46′ 46′ Mario Hermoso Canseco 81′ 81′ Ismaël Bennacer 60′ 60′ 64′ 64′ Geoffrey Edwin Kondogbia 79′ 79′ 82′ 82′ Alexis Saelemaekers Marcos Llorente Moreno 20′ 20′ 57′ 57′ Rafael Alexandre Conceição Leão 46′ 46′ Yannick Carrasco 15′ 15′ 29′ 29′ Franck Yannick Kessié 61′ 61′ Jorge Resurrecion Merodio Koke 57′ 57′ Brahim Abdelkader Díaz Ángel Martín Correa 29′ 29′ 34′ 34′ Ante Rebić 90′ (k.) 90′ (k.) Luis Suarez REZERWOWI Andreas Kristoffer Jungdal Benjamin Lecomte Ciprian Tatarusanu Sergio Camus Perojo 57′ 57′ Fodé Ballo Touré 46′ 46′ Renan Augusto Lodi dos Santos 81′ 81′ Alessandro Florenzi Szime Vrsaljko Matteo Gabbia 46′ 46′ Rodrigo Javier De Paul 82′ 82′ Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa Hector Herrera 34′ 34′ Sandro Tonali 64′ 64′ Thomas Lemar 57′ 57′ Olivier Giroud Matheus Santos Carneiro da Cunha Daniel Maldini 61′ 61′ 84′ 84′ Antoine Griezmann 40′ 40′ João Félix Sequeira Christian Gómez Vela

AC Milan - Atletico Madryt 1-1 (1-0)

Gole: Leao (20.) - Griezmann (84.), Suarez (90.)

AC Milan: Maignan - Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Bennacer (81. Florenzi), Kessie - Saelemaekers (81. Kalulu), Diaz (57. Ballo-Toure), Leao (57 Giroud) - Rebić (34. Tonali).

Atletico: Oblak - Trippier (40. Felix), Felipe, Giménez, Hermoso (46. Lodi) - Llorente, Koke (61. Griezmann), Kongodbia (64. Lemar), Carrasco (46. De Paul) - Suárez, Correa.

Żółte kartki: Kessie, Rebić, Hernandez, Saelemaekers - Kondogbia.

Czerwona kartka: Kessie.

AK