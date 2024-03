Absolutne kuriozum w LM. Kto w ogóle do tego dopuścił?!

Inter Mediolan przegrał w serii rzutów karnych z Atletico Madryt i odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wiele wskazuje na to, że była to porażka na własne życzenie. Trener Simone Inzaghi wyznaczył do "jedenastek" wykonawców, którzy już wcześniej mieli bardzo słabe wyniki, jeśli chodzi o ich wykorzystywanie. Zwłaszcza Alexisa Sancheza, który wielokrotnie podchodził do rzutów karnych, ale zmarnował ich więcej, niż wykorzystał...