Aarhus - Lech Poznań w el. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Aarhus - Lech Poznań w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 21 lipca o godzinie 19:00 na stadionie w Randers. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Aarhus - Lech Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów

Lech Poznań wybornie rozpoczął nowy sezon. W meczu o Superpuchar Polski mistrz kraju pewnie pokonał wicemistrza i zdobywcę Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Piłkarze Nielsa Frederiksena świetnie wpadli także w letnich sparingach, oba wysoko wygrywając. Klub postarał się o utrzymanie składu z poprzedniego sezonu, dokonując przy tym kilku wzmocnień.

Dziś "Kolejorz" rozpoczyna walkę o upragnioną Ligę Mistrzów w ramach ścieżki mistrzowskiej. W związku z tym wszystkie rundy będzie rozgrywał jako ten teoretycznie lepszy, co sprawia, że rewanże będą w Poznaniu. Trzeba jednak przyznać, że Lech trafił na prawdopodobnie najtrudniejszego rywala. W II rundzie zmierzy się bowiem z duńskim Aarhus GF, czyli aktualnym mistrzem Danii.

Aarhus absolutnie nie należy jednak demonizować. Duński klub przez dekady był krajowym średniakiem, ale teraz zdobył pierwszy tytuł mistrzowski od 40 lat. Z kolei w ciągu ostatnich pięciu sezonach dwa razy zakwalifikował się do pucharów i w obu przypadkach od razu odpadł. Lech jako stabilny zespół, praktycznie bez osłabień, regularnie grający w fazie grupowej europejskich pucharów, a ostatnio nawet w fazie pucharowej, ma bardzo solidne argumenty, aby być górą w tym dwumeczu. Na pewno jednak nie może pozwolić sobie na zlekceważenie przeciwnika.

Aarhus - Lech Poznań. El. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Aarhus - Lech Poznań w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 21 lipca o godzinie 19:00 na stadionie w Randers. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Leo Bengtsson i Pablo Rodriguez Paweł Jaskółka PAP

Piłkarze Aarhus GF podczas meczu KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG AFP





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