A jednak. Barcelona podjęła ważną decyzję. Teraz ruch po stronie centrali
FC Barcelona jest liderem La Liga, a także jest ciągle w grze o Ligę Mistrzów oraz Puchar Króla. Tymczasem władze klubu wydały oświadczenie dotyczące przyszłości. Teraz ruch po stronie europejskiej centrali. Padła nawet dokładna data.
FC Barcelona bardzo dobrze spisuje się w sezonie 2025/26. "Duma Katalonii" na początku stycznia sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, a także awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz ćwierćfinału Copa del Rey.
We wtorkowy wieczór podopieczni Hansiego Flicka powalczą o awans do półfinału krajowych rozgrywek. Ich rywalem będzie Albacete, które nieoczekiwanie wyeliminowało Real Madryt w poprzedniej rundzie.
Barcelona wydała komunikat. Jest dokładna data
Tymczasem we wtorkowe popołudnie FC Barcelona wydała oficjalny komunikat w sprawie Ligi Mistrzów. - "FC Barcelona, Rada Miasta i Rząd Katalonii przedstawiają kandydaturę na gospodarza finału Ligi Mistrzów 2029 na stadionie Spotify Camp Nou i w mieście Barcelona" - czytamy.
Klub zastrzegł w komunikacie, że teraz to UEFA musi zatwierdzić i zaakceptować warunki stadionu, który ciągle jest w trakcie przebudowy.
"Formalne złożenie ostatecznej oferty i dostarczenie kompletnej dokumentacji, zawierającej całą dokumentację wymaganą do rozpatrzenia kandydatury na gospodarza finału, planowane jest na początek czerwca 2026 r." - dodał klub w komunikacie.
FC Barcelona pięciokrotnie sięgała po zwycięstwo w Lidze Mistrzów (1992, 2006, 2009, 2011, 2015). Camp Nou jednak tylko dwukrotnie gościło najlepsze drużyny w Europie. W 1989 roku AC Milan pokonał Steauę Bukareszt (4:0), a w 1999 roku Manchester United wygrał z Bayernem Monachium (2:1).
W 2026 roku finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Budapeszcie, a w 2027 na Wanda Metropolitano w Madrycie.