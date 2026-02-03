FC Barcelona bardzo dobrze spisuje się w sezonie 2025/26. "Duma Katalonii" na początku stycznia sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, a także awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz ćwierćfinału Copa del Rey.

We wtorkowy wieczór podopieczni Hansiego Flicka powalczą o awans do półfinału krajowych rozgrywek. Ich rywalem będzie Albacete, które nieoczekiwanie wyeliminowało Real Madryt w poprzedniej rundzie.

Barcelona wydała komunikat. Jest dokładna data

Tymczasem we wtorkowe popołudnie FC Barcelona wydała oficjalny komunikat w sprawie Ligi Mistrzów. - "FC Barcelona, Rada Miasta i Rząd Katalonii przedstawiają kandydaturę na gospodarza finału Ligi Mistrzów 2029 na stadionie Spotify Camp Nou i w mieście Barcelona" - czytamy.

Klub zastrzegł w komunikacie, że teraz to UEFA musi zatwierdzić i zaakceptować warunki stadionu, który ciągle jest w trakcie przebudowy.

"Formalne złożenie ostatecznej oferty i dostarczenie kompletnej dokumentacji, zawierającej całą dokumentację wymaganą do rozpatrzenia kandydatury na gospodarza finału, planowane jest na początek czerwca 2026 r." - dodał klub w komunikacie.

FC Barcelona pięciokrotnie sięgała po zwycięstwo w Lidze Mistrzów (1992, 2006, 2009, 2011, 2015). Camp Nou jednak tylko dwukrotnie gościło najlepsze drużyny w Europie. W 1989 roku AC Milan pokonał Steauę Bukareszt (4:0), a w 1999 roku Manchester United wygrał z Bayernem Monachium (2:1).

W 2026 roku finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Budapeszcie, a w 2027 na Wanda Metropolitano w Madrycie.

