Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak. Barcelona podjęła ważną decyzję. Teraz ruch po stronie centrali

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

FC Barcelona jest liderem La Liga, a także jest ciągle w grze o Ligę Mistrzów oraz Puchar Króla. Tymczasem władze klubu wydały oświadczenie dotyczące przyszłości. Teraz ruch po stronie europejskiej centrali. Padła nawet dokładna data.

Piłkarz w bordowo-granatowym stroju oddaje strzał w kierunku bramki, podczas gdy zawodnik drużyny przeciwnej w jasnym stroju próbuje zablokować piłkę. W tle widać dużą grupę kibiców na trybunach.
Barcelona chce gościć finał Ligi MistrzówUrbanandsportEast News

FC Barcelona bardzo dobrze spisuje się w sezonie 2025/26. "Duma Katalonii" na początku stycznia sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, a także awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz ćwierćfinału Copa del Rey.

We wtorkowy wieczór podopieczni Hansiego Flicka powalczą o awans do półfinału krajowych rozgrywek. Ich rywalem będzie Albacete, które nieoczekiwanie wyeliminowało Real Madryt w poprzedniej rundzie.

Barcelona wydała komunikat. Jest dokładna data

Tymczasem we wtorkowe popołudnie FC Barcelona wydała oficjalny komunikat w sprawie Ligi Mistrzów. - "FC Barcelona, Rada Miasta i Rząd Katalonii przedstawiają kandydaturę na gospodarza finału Ligi Mistrzów 2029 na stadionie Spotify Camp Nou i w mieście Barcelona" - czytamy.

Zobacz również:

Ewa Pajor jest liderką Barcelony. Przed nią starcie z Realem Madryt
La Liga

Pogrom w klasyku, ale co zrobiła Pajor. Osiem goli, zaszczytny tytuł

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Klub zastrzegł w komunikacie, że teraz to UEFA musi zatwierdzić i zaakceptować warunki stadionu, który ciągle jest w trakcie przebudowy.

    "Formalne złożenie ostatecznej oferty i dostarczenie kompletnej dokumentacji, zawierającej całą dokumentację wymaganą do rozpatrzenia kandydatury na gospodarza finału, planowane jest na początek czerwca 2026 r." - dodał klub w komunikacie.

    FC Barcelona pięciokrotnie sięgała po zwycięstwo w Lidze Mistrzów (1992, 2006, 2009, 2011, 2015). Camp Nou jednak tylko dwukrotnie gościło najlepsze drużyny w Europie. W 1989 roku AC Milan pokonał Steauę Bukareszt (4:0), a w 1999 roku Manchester United wygrał z Bayernem Monachium (2:1).

    W 2026 roku finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Budapeszcie, a w 2027 na Wanda Metropolitano w Madrycie.

    Zobacz również:

    Polacy poznali rywali w 1/16 Ligi Misztrzów
    Liga Mistrzów

    Powtórka wielkiego hitu już w 1/16 finału LM. Polacy poznali swoich rywali

    Igor Szarek
    Igor Szarek
    Pusta murawa stadionu piłkarskiego otoczona trybunami, z widocznym napisem 'Spotify Camp Nou' na pierwszym planie, w tle żurawie budowlane świadczące o prowadzonych pracach modernizacyjnych.
    Spotify Camp NouJOAN GOSAEast News
    Stadion piłkarski wypełniony kolorowymi krzesełkami, z widocznym żółtym kształtem na trybunach, zawodnicy trenujący na murawie, w tle żuraw budowlany nad górą stadionu, puste trybuny.
    Camp NouUrbanandsportAFP
    Grupa piłkarzy ubranych w czerwono-niebieskie stroje świętuje na murawie stadionu. Jeden zawodnik leży na ziemi, wokół niego stoją jego koledzy z drużyny, a w tle widoczny jest tłum kibiców na trybunach.
    Piłkarze FC Barcelona na Camp NouIMAGO/Joan GosaEast News
    Co za pech! Tenisista sam wykluczył się z gry. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja