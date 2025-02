Feyenoord Rotterdam przyjeżdża we wtorek na San Siro, by dopełnić niespodzianki i wyeliminować AC Milan w rundzie play-off Ligi Mistrzów. Holenderski zespół sześć dni temu pokonał "Rossonerich" u siebie 1:0, a ważną postacią okazał się Jakub Moder. Polski pomocnik ma bardzo dobre wejście do nowej drużyny. W rozmowie z Interią dziennikarz "Algmeen Dagblad" Joost de Jong nie szczędzi dla niego pochwał, ale podkreśla, że z uwagi na liczne kontuzje podopieczni tymczasowego trenera Pascala Bosschaarta awans do 1/8 finału nie traktują w kategorii obowiązku, lecz bonusu. Trzeba przyznać, że byłby to duży wyczyn, w XXI wieku Feyenoord jeszcze nie znalazł się w najlepszej szesnastce Champions League.