9:3. Tak Polak zapisał się w historii Ligi Mistrzów. Nie będzie starcia z Barceloną

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Na pożarcie Karabach Agdam z Mateuszem Kochalskim w podstawowym składzie przyjechał St. James' Park, aby rozegrać rewanżowe spotkanie z Newcastle United. W pierwszym meczu przedstawiciel Premier League triumfował aż 6:1. Tydzień później po sześciu minutach gospodarze prowadzili już 2:0. Szykował się kolejny pogrom. Ostatecznie Newcastle zwyciężyło 3:2 i zameldowało się w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Młody mężczyzna ubrany w sportową kurtkę z herbem klubu, stojący na tle rozmytych niebiesko-żółtych krzeseł stadionowych.
Mateusz KochalskiFranco RomanoAFP

Mateusz Kochalski to podstawowy bramkarz Karabachu Agdam, choć w rozgrywkach ligowych nie zawsze pojawia się we wyjściowym składzie. Inaczej jest w europejskich pucharach. Tam polski bramkarz gra dosłownie wszystko. Jego drużyna niespodziewanie zajęła 22. miejsce fazie ligowej, dzięki czemu awansowała do play-offów.

W nich klub z Azerbejdżanu trafiła na Newcastle UnitedPierwsze spotkanie zostało rozegrane 18 lutego. Karabach na własnym stadionie poległ aż 1:6. Nie były to jedyne fatalne wieści dla naszego rodaka. "25-latek wyrównał wynik Dominika Takaca ze Slovana Bratysława dotyczący największej liczby goli wpuszczonej przez bramkarza w jedne edycji Champions League. Kochalski i Takac dobili tu do poziomu 27 straconych bramek" - pisał Paweł Czechowski z Interii Sport.

S Sassuolo Calcio - Hellas Werona. Berardi trafia do bramki. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Karabach nie dokonał niemożliwego. Kolejny koszmar Kochalskiego

Rewanż został rozegrany we wtorkowy wieczór. Niestety już po kilku minutach jasnym stało się, że Kochalski został samodzielnym rekordzistą w niechlubnym zestawieniu. Newcastle na St. James' Park błyskawicznie objęło dwubramkowe prowadzenie po golach Sandro Tonaliego i Joelinton. Gospodarzom nie przeszkadzał fakt, że grali w nieco rezerwowym składzie. Całkowicie kontrolowali to, co dzieje się na boisku.

Bezradny golkiper Karabachu robił, co mógł, aby zatrzymać rozpędzonych gwiazdorów Newcastle, jednak klub z Premier League był zwyczajnie zbyt silny. Azerowie sporadycznie wybierali się pod pole karne zespołu Eddie'ego Howe'a, czasami stwarzali zagrożenie. Po pierwszej połowie oba zespoły schodziły do szatni przy wyniku 2:0.

Zobacz również:

Piotr Zieliński
Liga Mistrzów

Sensacja w Lidze Mistrzów. Koszmar Piotra Zielińskiego, sceny w Mediolanie

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    W drugiej części gry działo się już zdecydowanie więcej, zwłaszcza z perspektywy gości. Camilo Duran zdobył bramkę kontaktową, jednak później na 3:1 podwyższył Sven Botman. Później rzut karny zmarnował Marko Janković, ale drugą bramkę dla Karabachu zdobył Elvin Cafarquliyev. Tym samym Azerowie przegrywali już tylko 2:3. W perspektywie dwumeczu nie mieli już praktycznie żadnych szans na sprawienie sensacji, jednak w samym rewanżu zaprezentowali się naprawdę solidnie.

    Między słupkami kilkukrotnie popisywał się Kochalski. Polak odważnie wychodził do podań prostopadłych. Ogólnie rzecz biorąc, mimo masowo wpuszczanych goli w Lidze Mistrzów, nasz rodak jest jednym z najlepszych zawodników w swoim zespole. Wyrobił sobie markę na arenie międzynarodowej wieloma efektownymi interwencjami.

    Finalnie Newcastle wygrało 3:2, a w dwumeczu triumfowało aż 9:3. Mateusz Kochalski tym samym w tej edycji Ligi Mistrzów wyciągał piłkę z siatki łącznie 30 razy w dziesięciu spotkaniach. W 1/8 finału ekipa z Premier League zagra z Barceloną lub Chelsea. Losowanie odbędzie się w piątek 27 lutego.

    Liga Mistrzów
    1/16 finału
    24.02.2026
    21:00
    Zakończony
    Sandro Tonali
    5'
    Joelinton
    6'
    Sven Botman
    52'
    Camilo Duran
    50'
    Elvin Cafarquliyev
    57'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Newcastle United
    Karabach Agdam
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Newcastle United
    3 - 2
    Karabach Agdam
    Posiadanie piłki
    68%
    32%
    Strzały
    19
    13
    Strzały celne
    8
    6
    Strzały niecelne
    4
    5
    Strzały zablokowane
    7
    2
    Ataki
    110
    73

    Zobacz również:

    Mateusz Kołodziejski
    Lekkoatletyka

    To nie był przypadek, walka Polaka z mistrzem świata. Atak na 2.30 m

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Piłkarz w żółtym stroju bramkarskim z logo sponsorów, stojący na boisku podczas meczu piłkarskiego, w tle rozmyta widownia ubrana głównie w czerwono-białe barwy.
    Mateusz KochalskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz w czerwonym stroju bramkarza w trakcie meczu piłkarskiego koncentruje się na zbliżającej się piłce, która dominuje na pierwszym planie. Na stroju widoczne logo klubu oraz naszywka Ligi Mistrzów UEFA.
    Mateusz KochalskiGIORGI ARJEVANIDZE/AFP/East NewsAFP
    Władimir Semirunnij: Byłem bardzo dumny, że mogłem nieść Polską flagęPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja