Gdy Arsenal ostatni - i jak dotąd jedyny - raz grał w finale Ligi Mistrzów, Mikel Arteta wciąż miał przed sobą grę w jego barwach, będąc jeszcze piłkarzem Evertonu, Kamil Stoch dopiero marzył o wygraniu choćby jednego konkursu Pucharu Świata, na Tronie Piotrowym zasiadał Benedykt XVI, a w Polsce władzę sprawował mniejszościowy rząd Kazimierza Marcinkiewicza.

Od tamtej pory w kalendarzu minęło tylko 20 lat, choć w świecie futbolu to jak prehistoria. Zerkanie w karty kronik nijak ma się jednak do obecnej rzeczywistości, co pokazali sami "Kanonierzy", odzyskując po 22 latach tron mistrzowski w Anglii. A teraz mają apetyt na więcej.

"W końcu" - mogli sobie pomyśleć fani Arsenalu, gdy remis City z Bournemouth przypieczętował ich triumf w Premier League. A w ich reakcjach mogło być tyle samo radości, co ulgi. Ulgi z tego, że ten ten sezon nie będzie kolejnym powodem do niekończącej się szydery ze strony adwersarzy. Arsenal potrzebował udanego zwieńczenia rozpoczętej misji jak tlenu, a już obecny stan z krajowym tytułem i finałem Ligi Mistrzów wielu kibiców brałoby w ciemno. Oni już nic nie muszą - chciało by się rzec. A taki stan zawsze wydobywa ze sportowców to, co najlepsze.

Arsenal jednak brylował na boiskach Ligi Mistrzów przez cały sezon. Złośliwi powiedzą, że ścieżka, na którą trafił w fazie pucharowej nie była - delikatnie rzecz ujmując - zbyt wymagająca. Ale statystycy od razu zaznaczą, że bez względu na to, piłkarze Mikela Artety mogą dokonać rzeczy historycznej, triumfując w Lidze Mistrzów bez żadnej porażki. A taka sztuka miała dotąd miejsce tylko siedmiokrotnie. Dokonywali jej piłkarze Interu (sezon 1963/64), Ajaxu (71/71), Notthingam Forest (78/79), Milanu (88/89), Crveny Zvezdy (90/91) i dwukrotnie Liverpoolu (80/81 oraz 83/84).

Nasze przygotowania były naprawdę, naprawdę dobre. Pełne koncentracji i pozytywne. Jesteśmy tutaj, ponieważ zasłużyliśmy na to, by się tu znaleźć, dobrze grając i prezentując się w tych rozgrywkach. A jutro na boisku musimy zasłużyć na to, by zdobyć trofeum

Finał Ligi Mistrzów: PSG - Arsenal. Obie drużyny w pełnej gotowości

O losach i przynależności "uszatego pucharu" zadecyduje - jak mówi żargon - boisko. Ale na papierze znacznie mocniejszą talię kart od Artety ma jego vis-à-vis - Luis Enrique. Zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele, Desire Doue, Chwicza Kwaracchelia, Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes - lista nazwisk piłkarzy PSG może elektryzować. Paryżanie przyzwyczaili nas już zresztą do składu pełnego gwiazd. Ale Luis Enqirue w końcu utworzył z nich drużynę. I to taką, która budzi podziw, a przy tym i lęk w całej piłkarskiej Europie.

Najlepszym tego przykładem był ubiegłoroczny finał, po którym Inter opuszczał Monachium nie tyle pokiereszowany, co doszczętnie zmiażdżony przez francuski walec. A po historycznym sezonie Luis Enrique wcale nie zamierzał się zatrzymywać. Raczej wcisnął gaz do dechy.

W tej kampanii ekipa PSG gra tak, że ręce same składają się do oklasków. Paryżanie strzelili najwięcej goli w Lidze Mistrzów (44 przy 29 Arsenalu), oddali najwięcej strzałów (297, Arsenal - 205) i strzałów celnych (113, Arsenal - 81), wywalczyli najwięcej rzutów rożnych (90, Arsenal - 75), a przy tym zanotowali drugi najwyższy współczynnik posiadania piłki, ustępując tylko Barcelonie.

W Budapeszcie trafią jednak na świetnie zorganizowaną, żelazną defensywę "Kanonierów", która w tym sezonie - co brzmi zadziwiająco - dała się pokonać tylko sześciokrotnie. Tyle samo goli PSG straciło w samym półfinałowym dwumeczu z Bayernem Monachium.

My i Arsenal nie mamy dwóch różnych pomysłów na grę. Obie drużyny zmierzają do tego samego celu, tylko w inny sposób. Nie ma lepszej motywacji niż wygrana w Lidze Mistrzów. Jutro zobaczymy, kto jest lepszy i kto wygra. Zamierzam skupić się na tym, co najlepsze w mojej ekipie. Tak byśmy mogli pokazać najlepszą wersję samych siebie

Sobotni finał Ligi Mistrzów PSG - Arsenal rozpocznie się wyjątkowo nie o godzinie 21:00, a o 18:00. Sądząc po tym, co działo się dziś na ulicach miasta, atmosfera będzie gorąca. Fani obu ekip są już zresztą przygotowani do wspierania swoich ekip. Na trybunach już dzień przed meczem przy każdym krzesełku dedykowanym dla obu stron pojawiły się bowiem stosowne koszulki, flagi i elementy kartoniady.

Puskas Arena jest już gotowa na sobotni finał Ligi Mistrzów

Z Budapesztu - Tomasz Brożek, Interia

