7318 dni oczekiwania. Marzą o jednym. Europejska stolica świadkiem hitu

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Mijają dokładnie 7318 dni od czasu, gdy Arsenal ten jeden raz miał szansę sięgnąć po upragnioną Ligę Mistrzów. W 2006 roku szyki "Kanonierów" pokrzyżowała jednak FC Barcelona, a wszystko działo się w Paryżu, z którego na finał przyleciał tegoroczny rywal ekipy z Londynu. Tym razem areną zmagań będzie inna znana europejska stolica - Budapeszt, który tym samym na pewno stanie się świadkiem hitu. Albo bowiem Arsenal pierwszy raz w historii pozna smak triumfu w rozgrywkach Champions League, ale tytuł obroni drużyna PSG, która dopiero co sama znajdowała się dokładnie w takim położeniu.

Budapeszt, grupa ludzi przy pomniku z kolumnadą i rzeźbami historycznych postaci, widoczny posąg rydwanu z końmi.
Budapeszt jest gotowy na finał Ligi MistrzówGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Gdy Arsenal ostatni - i jak dotąd jedyny - raz grał w finale Ligi Mistrzów, Mikel Arteta wciąż miał przed sobą grę w jego barwach, będąc jeszcze piłkarzem Evertonu, Kamil Stoch dopiero marzył o wygraniu choćby jednego konkursu Pucharu Świata, na Tronie Piotrowym zasiadał Benedykt XVI, a w Polsce władzę sprawował mniejszościowy rząd Kazimierza Marcinkiewicza.

Od tamtej pory w kalendarzu minęło tylko 20 lat, choć w świecie futbolu to jak prehistoria. Zerkanie w karty kronik nijak ma się jednak do obecnej rzeczywistości, co pokazali sami "Kanonierzy", odzyskując po 22 latach tron mistrzowski w Anglii. A teraz mają apetyt na więcej.

"W końcu" - mogli sobie pomyśleć fani Arsenalu, gdy remis City z Bournemouth przypieczętował ich triumf w Premier League. A w ich reakcjach mogło być tyle samo radości, co ulgi. Ulgi z tego, że ten ten sezon nie będzie kolejnym powodem do niekończącej się szydery ze strony adwersarzy. Arsenal potrzebował udanego zwieńczenia rozpoczętej misji jak tlenu, a już obecny stan z krajowym tytułem i finałem Ligi Mistrzów wielu kibiców brałoby w ciemno. Oni już nic nie muszą - chciało by się rzec. A taki stan zawsze wydobywa ze sportowców to, co najlepsze.

Zobacz również:

Na zdjęciu piłkarz PSG Marquinhos oraz Luis Enrique
Liga Mistrzów

Wybuch śmiechu przed finałem Ligi Mistrzów. Potężna broń. Chcą powtórki

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Arsenal jednak brylował na boiskach Ligi Mistrzów przez cały sezon. Złośliwi powiedzą, że ścieżka, na którą trafił w fazie pucharowej nie była - delikatnie rzecz ujmując - zbyt wymagająca. Ale statystycy od razu zaznaczą, że bez względu na to, piłkarze Mikela Artety mogą dokonać rzeczy historycznej, triumfując w Lidze Mistrzów bez żadnej porażki. A taka sztuka miała dotąd miejsce tylko siedmiokrotnie. Dokonywali jej piłkarze Interu (sezon 1963/64), Ajaxu (71/71), Notthingam Forest (78/79), Milanu (88/89), Crveny Zvezdy (90/91) i dwukrotnie Liverpoolu (80/81 oraz 83/84).

Nasze przygotowania były naprawdę, naprawdę dobre. Pełne koncentracji i pozytywne. Jesteśmy tutaj, ponieważ zasłużyliśmy na to, by się tu znaleźć, dobrze grając i prezentując się w tych rozgrywkach. A jutro na boisku musimy zasłużyć na to, by zdobyć trofeum
deklaruje przed sobotnim finałem hiszpański szkoleniowiec mistrza Anglii

Gorąco przed finałem Ligi Mistrzów. Poważne zagrożenie, w tle pranie brudnych pieniędzy

Finał Ligi Mistrzów: PSG - Arsenal. Obie drużyny w pełnej gotowości

O losach i przynależności "uszatego pucharu" zadecyduje - jak mówi żargon - boisko. Ale na papierze znacznie mocniejszą talię kart od Artety ma jego vis-à-vis - Luis Enrique. Zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele, Desire Doue, Chwicza Kwaracchelia, Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes - lista nazwisk piłkarzy PSG może elektryzować. Paryżanie przyzwyczaili nas już zresztą do składu pełnego gwiazd. Ale Luis Enqirue w końcu utworzył z nich drużynę. I to taką, która budzi podziw, a przy tym i lęk w całej piłkarskiej Europie.

Najlepszym tego przykładem był ubiegłoroczny finał, po którym Inter opuszczał Monachium nie tyle pokiereszowany, co doszczętnie zmiażdżony przez francuski walec. A po historycznym sezonie Luis Enrique wcale nie zamierzał się zatrzymywać. Raczej wcisnął gaz do dechy.

Zobacz również:

Kadry z pokazowego meczu rozegranego przed finałem Ligi Mistrzów w Budapeszcie
Liga Mistrzów

Dwie legendy wróciły do gry. Tuż przed finałem LM. Polak zdobywcą pierwszej bramki

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

W tej kampanii ekipa PSG gra tak, że ręce same składają się do oklasków. Paryżanie strzelili najwięcej goli w Lidze Mistrzów (44 przy 29 Arsenalu), oddali najwięcej strzałów (297, Arsenal - 205) i strzałów celnych (113, Arsenal - 81), wywalczyli najwięcej rzutów rożnych (90, Arsenal - 75), a przy tym zanotowali drugi najwyższy współczynnik posiadania piłki, ustępując tylko Barcelonie.

W Budapeszcie trafią jednak na świetnie zorganizowaną, żelazną defensywę "Kanonierów", która w tym sezonie - co brzmi zadziwiająco - dała się pokonać tylko sześciokrotnie. Tyle samo goli PSG straciło w samym półfinałowym dwumeczu z Bayernem Monachium.

My i Arsenal nie mamy dwóch różnych pomysłów na grę. Obie drużyny zmierzają do tego samego celu, tylko w inny sposób. Nie ma lepszej motywacji niż wygrana w Lidze Mistrzów. Jutro zobaczymy, kto jest lepszy i kto wygra. Zamierzam skupić się na tym, co najlepsze w mojej ekipie. Tak byśmy mogli pokazać najlepszą wersję samych siebie
mówi przed starciem o tytuł Luis Enrique

Sobotni finał Ligi Mistrzów PSG - Arsenal rozpocznie się wyjątkowo nie o godzinie 21:00, a o 18:00. Sądząc po tym, co działo się dziś na ulicach miasta, atmosfera będzie gorąca. Fani obu ekip są już zresztą przygotowani do wspierania swoich ekip. Na trybunach już dzień przed meczem przy każdym krzesełku dedykowanym dla obu stron pojawiły się bowiem stosowne koszulki, flagi i elementy kartoniady.

Rzędy czerwonych krzesełek stadionowych pokryte niebieskimi foliowymi torbami oraz szalikami drużyny Paris Saint-Germain, w tle widoczna reklama sponsorów i baner z napisem Budapest Final.
Puskas Arena jest już gotowa na sobotni finał Ligi MistrzówTomasz BrożekINTERIA.PL

Z Budapesztu - Tomasz Brożek, Interia

Zobacz również:

Lamine Yamal / Anthony Gordon
La Liga

Szalony transfer potwierdzony. Jest komunikat. Barcelona wydała fortunę

Tomasz Chabiniak
Kacper Dąderewicz
Tomasz Chabiniak, Kacper Dąderewicz
piłkarz Paris Saint-Germain w granatowym stroju z wyraźnie widocznym herbem i napisem Qatar Airways gestykuluje na boisku podczas meczu, w tle rozmyta flaga klubowa na stadionie oświetlonym czerwonym światłem
Chwicza KwaraccheliaANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Declan Rice i Martin Odegaard
Declan Rice i Martin OdegaardJUSTIN TALLISAFP


Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja