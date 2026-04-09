Było to piąte spotkanie Barcelony z Atletico w tym sezonie, ale pierwsze w Lidze Mistrzów. To Katalończycy byli postrzegani jako faworyci. Nie dość że grali na własnym stadionie, to cztery dni wcześniej pokonali drużynę Diego Simeone 2:1 na Estadio Metropolitano, a ich ogólny bilans od lata z tym rywalem wynosi 3:1.

Wiele wskazywało na to, że na Camp Nou zespół Hansiego Flicka wypracuje sobie przewagę przed rewanżem. Tymczasem to goście triumfowali 2:0. Losy spotkania kompletnie odmieniła czerwona kartka, którą w 44. minucie obejrzał Pau Cubarsi. Chwilę później cudowne trafienie z rzutu wolnego zanotował Julian Alvarez, a w drugiej połowie osłabionego przeciwnika dobił Alexander Sorloth.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów środowe spotkanie od pierwszej minuty na środku ataku rozpoczął Robert Lewandowski. Śmiało można stwierdzić, że nie był to najlepszy mecz reprezentanta Polski. Rzadko kiedy dotykał piłkę, a koledzy z drużyny nie potrafili wypracować mu dogodnych sytuacji.

Dla 37-latka mecz skończył się po pierwszej połowie. Na drugą już nie wyszedł, przede wszystkim ze względu na zmiany taktyczne spowodowane grą w dziesiątkę. Po ostatnim gwizdku hiszpańskie dzienniki gorzko oceniły jego występ.

"Stagnacja. Pojawił się w meczu w ostatnich minutach pierwszej połowy, oddając strzał z pola karnego, który odbił się od obrońcy i został zatrzymany przez bramkarza. Nie dostawał piłek. To nie wystarczyło i w drugiej połowie pozostał na ławce rezerwowych" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo".

Jeszcze surowiej mecz w wykonaniu Polaka podsumował "AS". "Całkowicie niezauważony. W tego typu meczach wysokiego napięcia Polak zaczyna mieć poważne problemy z rywalizacją" - napisano.

"Miał niewielki udział w grze. Jego strata piłki doprowadziła do wykluczenia Cubarsíego, a na domiar złego lekko musnął piłkę przy bramce Juliana. To zdecydowanie nie był jego wieczór" - dodaje kataloński "Sport", który przyznał Robertowi Lewandowskiemu "4", a wytęp określił jako "nieregularny".

Taką samą notę otrzymał od ekspertów elnacional.cat. "Robert Lewandowski znów zawiódł. Nie stworzył nic w ataku i raz po raz napotykał na opór obrony przeciwnika, więc zrobiono mu przysługę, zmieniając go w przerwie".

Był to dziesiąty mecz polskiego napastnika w tym sezonie Ligi Mistrzów. Rewanż z Atletico odbędzie się w najbliższy wtorek, 14 kwietnia.

