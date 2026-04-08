40-latek bohaterem hitu w Madrycie. Piszą o głośnym powrocie. Ruszyła debata

Tomasz Chabiniak

Manuel Neuer jest na językach piłkarskiej Europy. Świeżo upieczony czterdziestolatek znowu dał o sobie znać w światłach Champions League. Bayern Monachium zagrał dobrze przeciwko Realowi Madryt, ale zwycięstwo 2:1 nie byłoby możliwe gdyby nie świetnie dysponowany bramkarz. Natychmiast ruszyła debata o możliwym powrocie do reprezentacji Niemiec. Sam piłkarz był o to pytany już w strefie mieszanej na Bernabeu.

Mbappe oddaje strzał na bramkę Neuera podczas meczu; zawodnicy w białym i ciemnym stroju na boisku
Mbappe i NeuerIon Alcoba BeitiaGetty Images

To był występ z gatunku doskonałych. We wtorkowy wieczór Bayern Monachium przerwał wieloletnią niemoc z Realem Madryt i w końcu wygrał z nim mecz. Znacznie przyczynił się do tego Manuel Neuer, który 26 marca obchodził 40. urodziny. Zaawansowany pod kątem sportowym wiek nie przeszkadza mu w pokazywaniu się ze znakomitej strony w wielkich spotkaniach.

Estadio Santiago Bernabeu to idealna arena, by przypomnieć o sobie całemu piłkarskiemu światu. O Neuerze ostatnio było nieco ciszej, nie gra już w reprezentacji Niemiec, odszedł z kadry po EURO 2024, ale pozostaje wielkim fachowcem między słupkami mistrzów Bundesligi. Przeciwko "Królewskim" zanotował 9 interwencji, w tym 5 po strzałach z pola karnego.

U naszych zachodnich sąsiadów zaczęła się dyskusja, czy nie powinien wrócić do kadry narodowej. Podłączył się do niej już "SportBild".

W takiej formie powinien przemyśleć decyzję o odejściu
napisał

Sam zawodnik odniósł się do debaty jeszcze w stolicy Hiszpanii. - W ogóle nie musimy tego poruszać. Wypowiedziałem się w tej sprawie. Koncentruję się na Bayernie Monachium - uciął.

Jego potencjalny powrót miałby wielu zwolenników. - Jeśli Niemcy chcą coś osiągnąć, Julian Nagelsmann musi pozyskać najlepszego - powiedział wprost były szkoleniowiec Bawarczyków Hermann Gerland. Jak czytamy, od internautów pada wiele apeli do selekcjonera, by powołał ikonę "Die Mannschaft". Lothar Matthaeus twierdzi jednak, że relacje między oboma zainteresowanymi nie są dobre. - Ta relacja jest tak rozdarta, że nawet najlepszy krawiec nie byłby w stanie jej zszyć - przyznał.

Mats Hummels i Christoph Kramer unikali pytań o powrót Neuera, który dla kadry rozegrał łącznie 124 mecze w latach 2009-24. Grał na czterech mundialach (wygrał ten w Brazylii przed 12 laty), ale piątego raczej nie będzie.

