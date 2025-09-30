36:3 i to nie koniec. Egzekucja na Cyprze, Bayern upokorzył kopciuszka
Pomimo tego, że mecz z Pafos FC był dopiero siódmą potyczką Bayernu z cypryjskim zespołem w historii klubu, to bilans wynosił 6-0 w meczach i 31:2 w bramkach dla "Die Roten". Po starciu w 2. kolejce Ligi Mistrzów 2025/2026 i wygranej 5:1, licznik bramek wskazuje już 36:3 na korzyść niemieckiej ekipy. Głównymi bohaterami spotkania byli Harry Kane, który strzelił dwie bramki oraz Michael Olise, który miał udział przy czterech trafieniach.
Z pewnością niewiele osób stawiało na Pafos FC w starciu z Bayernem Monachium. Niemcy rozegrali do tej pory sześć spotkań z cypryjskimi klubami i zawsze byli górą. Od samego początku goście z Bawarii dominowali na boisku, a różnica klas była aż nadto widoczna. Potwierdzenie w wyniku przyszło już po kwadransie.
Michael Olise złamał atak z prawego skrzydła i szybko zauważył Harry'ego Kane'a, który urwał się obrońcy i znalazł się na wolnej pozycji z prawej strony pola karnego. Natychmiast posłał piłkę do Anglika, a ten lekkim, ale precyzyjnym uderzeniem pokonał bramkarza, posyłając futbolówkę w kierunku dłuższego słupka.
Zanim wybiła 20. minuta, na tablicy było już 2:0. Michael Olise przyspieszył na skrzydle, znów łamiąc do środka. Podał do Raphaela Guerreiro, a ten na klepkę rozegrał z Nicolasem Jacksonem i dostając piłkę z powrotem pod nogi, przeniósł ją nad interweniującym bramkarzem Pafos.
Senegalczyk 10 minut później do asysty zaliczył gola, a akcję znów napędził Olise. Francuz w kluczowym momencie podał do Jacksona, a ten niepilnowany odwrócił się z piłką i szybko uderzył. Bramkarz robił, co mógł, ale strzału nie obronił.
W 35. minucie Harry Kane postanowił z kolei upokorzyć defensywę rywali. Dostał piłkę jeszcze przed polem karnym, po czym przebił się przez mur obrońców, mijając przy tym kolejnych rywali i uderzył siłowo. Neofytos Michail znów musiał wyciągać piłkę z siatki.
Ostatnie słowo w pierwszej połowie należało jednak do gospodarzy. Kim Min-Jae źle wybijał piłkę próbując zatrzymać kontrę Pafosu, przez co futbolówka spadła pod nogi Mislava Orsicia. Ten podholował akcję i uderzył sprzed pola karnego. Piłka wpadła tuż przy prawym słupku, a Manuel Neuer nawet nie interweniował, sądząc najpewniej, że jest to niecelna próba.
Harry Kane miał okazje, aby ustrzelić hattricka, ale ostatecznie został zmieniony przez Vincenta Kompany'ego w 64. minucie. Trener Bayernu dobrze wiedział, że napastnik bardziej przyda mu się w nadchodzącym spotkaniu z Eintrachtu Frankfurt.
Nieobecność Anglika nie sprawiła jednak, że Bayern przestał atakować - wręcz przeciwnie. Jackson wpadł z piłką w pole karne, ale jego strzał został zablokowany przez bramkarza. Na jego nieszczęście, do piłki pierwszy dopadł Olise, który uderzył tuż pod poprzeczkę, nad głowami interweniujących dwóch obrońców.
W ostatniej minucie podstawowego czasu gry, bramkę mógł zdobyć jeszcze Serge Gnabry, jednak po jego strzale futbolówka odbiła się od wewnętrznej części słupka, po czym potoczyła się po linii bramkowej i wyszła w pole.