19 milionów na stole, Lech poznał kierunek. Został jeden oczywisty warunek

Rok temu w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów "Kolejorz" rozgromił islandzki Breidablik aż 7:1, ale teraz chyba jednak przebił tamto osiągnięcie. Duński futbol ma większą markę w Europie, a pokonanie na wyjeździe mistrza tego kraju aż 4:1 robi wrażenie. W środę o godz. 19 na stadionie przy Bułgarskiej, w obecności niemal 40 tys. widzów, rozpocznie się spotkanie rewanżowe.

I trudno sobie wyobrazić, by Lech mógł tak ogromną szansę zmarnować. Choć trener Poznaniaków Niels Frederiksen przestrzegał we wtorek przed tak otwartym stawianiem sprawy. - Bo to nie jest jeszcze rozstrzygnięte, musimy zagrać z pełnym skupieniem. Piłka widziała już takie przypadki, że nie takie straty były odrabiane - perorował. Dodał, że jego drużyna nie może dopuścić do sytuacji, w której rywale uwierzą w możliwość odrobienia strat. A do tego może dojść np. po szybko strzelonym przez nich golu. - Podstawą więc będą pokora i pełna koncentracja - przyznał na konferencji Frederiksen.

O ile jednak sam Lech awans wywalczyć może dopiero w środę, to już 26 godzin wcześniej stało się jasne, gdzie w razie awansu poleci za dwa tygodnie. I będzie to bardzo daleka podróż.

Liga Mistrzów. Mecz KuPS Kuopio - Sabah Baku w drugiej rundzie kwalifikacji. Znany potencjalny rywal Lecha

Losowanie trzeciej rundy eliminacji odbyło się 20 lipca, czyli jeszcze przed pierwszym spotkaniami w trwającym obecnie etapie. Triumfator potyczki Lech/Aarhus miał rozstawienie, z uwagi na wysoki dorobek "Kolejorza" z pięciu ostatnich lat. Nie było tu już żadnych tuzów po stronie ekip nierozstawionych, wynik przyjęto w Wielkopolsce ze względnym spokojem. Ani Sabah Baku, ani KuPS Kuopio nie są bowiem ekipami, których sama nazwa już straszy. Z Finami "Kolejorz" grał zresztą w tym roku o 1/8 Ligi Konferencji. I dwukrotnie wygrał: 2:0 na wyjeździe oraz 1:0 w Poznaniu.

Tymoteusz Puchacz UWE ANSPACH/DPA AFP

- Z KuPS już graliśmy. A Sabat oznacza bardzo długą podróż, zmianę stref czasowych i mecz w upale. W Finlandii to tylko godzina różnicy, ale też mecz na sztucznej trawie. Są więc plusy i minusy - mówił dziś Frederiksen.

W pierwszym spotkaniu Sabah wygrał na swoim terenie 1:0, choć jego przewaga była znacznie większa niż wskazuje na to wynik. A dziś w Kuopio miał problem z przystosowaniem się do sztucznej nawierzchni, przekonał się nawet po tym pod koniec pierwszej części gry Tymoteusz Puchacz.

Goście mieli swoją szansę na samym początku, a później przez kolejnych 20 minut dużą przewagę uzyskali Finowie. Mieli kilka okazji, pięć rzutów rożnych, w 11. minucie Jaime Moreno powinien był trafić z bliska głową. A uderzył obok słupka.

Te ataki nie przyniosły żadnego efektu, w ostatnim kwadransie przed przerwą Sabah odzyskał już kontrolę nad spotkaniem. A decydujące ciosy zadał po przerwie.

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Najpierw znakomicie lewą stroną podłączył się do akcji Tymoteusz Puchacz - reprezentant Polski dośrodkował z lewej strony, a Veljko Simic uciekł stoperowi KuPS i uprzedził bramkarza. To była 52. minuta meczu. Wynik zaś ustalił w 70. minucie Joy-Lance Mickels - wykorzystał bierność stopera rywali Brahimy Magassy.

W drugiej połowie, w ekipie gospodarzy, na murawie pojawił się także Piotr Parzyszek.

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Sabah wygrał 2:0, a to oznacza, że jeśli "Kolejorz" wyeliminuje Aarhus, za tydzień podejmie w Poznaniu także i mistrza Azerbejdżanu.

Rewanż odbędzie się 11 lub 12 sierpnia w Baku. Triumfator tego dwumeczu zapewni sobie nie tylko rywalizację w fazie play-off Ligi Mistrzów, ale co najmniej fazę grupową Ligi Europy. A to wiąże się z nagrodą wysokości 4,31 mln euro. Czyli niespełna 19 milionów złotych. Inna sprawa, że za awans do Ligi Mistrzów jest gwarantowane... 18,6 mln euro.

Tymoteusz Puchacz Kieran McManus/Shutterstock East News





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