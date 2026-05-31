Okołomeczowe aktywności rozpoczęły się już w piątek, gdy obie drużyny musiały przejść przez dobrze zakorzeniony w piłkarskim kalendarzu cykl - najpierw ich reprezentanci byli zobligowani, by pojawić się na konferencji prasowej (w pierwszej części za mikrofonami zasiadało dwóch piłkarzy, w dalszej kolejności szkoleniowcy), a następnie całe zespoły miały okazję zapoznać się z murawą Puskas Areny podczas godzinnego treningu.

Obrazek z przedmeczowej konferencji PSG. Na zdjęciu Marquinhos oraz Ousmane Dembele

Co ciekawe, był on w całości otwarty dla mediów, co generalnie rzecz ujmując nie jest normą. Zazwyczaj dziennikarze i fotoreporterzy mogą śledzić jedynie pierwsze 15 minut zajęć. A tu warto było zostać to końca. Choćby po to, by zobaczyć ogromną różnicę w podejściu obu szkoleniowców.

Luis Enrique zaordynował swoim podopiecznym stricte piłkarskie zajęcia: krótka rozgrzewka, gra na utrzymanie, schematy rozegrania, dośrodkowania, a na koniec trening strzelecki. W poczynaniach Paryżan czuć było jakość, lekkość i szybkość, choć był to przecież tylko trening.

Mikel Arteta obrał natomiast zupełnie inną taktykę, stawiając bardziej na przedfinałową integrację i rozrywkę. Przez długi czas na murawie Puskas Areny brylowali nie piłkarze "Kanonierów", a członkowie sztabu szkoleniowego. Sami zawodnicy natomiast rozciągali się na matach i rolowali. Część z nich podbijała także piłki w parach. Późniejsze środki treningowe miały natomiast charakter głównie zabawowy, oparty na rywalizacji. Przede wszystkim rywalizacji piłkarze kontra sztab trenerski.

Przedmeczowy trening. Rywalizacja piłkarze kontra trenerzy Arsenalu

Jedno z zadań polegało na tym, by każda z grup, trzymając się za ręce, utworzyła odpowiedni kształt (np. koło czy kwadrat), co zmuszało do kooperacji. Dopiero na sam koniec chętni zawodnicy mogli oddać uderzenia na bramkę. Część z nich skorzystała z okazji, lecz w końcowej fazie nie było ich zbyt wiele. Cały zespół Arsenalu opuścił zresztą murawę przed czasem, po drodze rozdając jeszcze autografy stojącym niej dzieciom.

I tak jak obie ekipy miały inne podejście do treningu, tak drastycznie różnił się później ich pomysł na grę i koncepcja taktyczna, którą - po stronie "Kanonierów" - podkręciła jeszcze szybko zdobyta bramka.

Finał Ligi Mistrzów. Tak wyglądało zza kulis starcie PSG z Arsenalem

Sami fani londyńskiego klubu dominowali w znacznej przewadze na ulicach miasta już od piątku. Trudno było zrobić kilka kroków na ulicach Budapesztu, by nie ujrzeć choć jednej osoby w trykocie mistrza Anglii. To właśnie Wyspiarze w przedmeczowy wieczór przejęli miasto, które miejscami wręcz zapłonęło. A przy tym raz po raz przypominali wszystkim, że to oni, pierwszy raz od 22 lat, triumfowali w rozgrywkach Premier League.

W sobotę w końcu dobrze widoczne na mieście stały się także koszulki PSG. "Ici c'est Paris" - dało się usłyszeć w różnych częściach miasta.

Na trybunach zasiadło ostatecznie 61 035 kibiców. Choć do stolicy Węgier przyleciało ich znacznie więcej. Część tylko po to, by chłonąć atmosferę, oglądając mecz na jednym z telebimów postawionych w Budapeszcie. I by wspólnie celebrować potem zdobyty tytuł. Spora rzesza Anglików była więc do cna zawiedziona, ale z czasem zapewne doceni, że mogła z bliska śledzić - bądź co bądź - historyczny wieczór dla swojego klubu. Wszak "Kanonierzy" dopiero drugi raz w dziejach zagrali o "uszaty puchar".

Mimo ogromnego najazdu na Budapeszt, obyło się bez większych ekscesów, a przecież te dało się zauważyć choćby przed rokiem we Wrocławiu, gdzie na finał Pucharu Konferencji zjechali fani innego londyńskiego klubu - Chelsea, która mierzyła się z Realem Betis.

O porządek dbała zresztą skrupulatnie węgierska policja, która już na kilka godzin przed meczem pozamykała drogi w okolicach stadionu, przyglądając się na każdym roku tłumom maszerującym w stronę stadionu.

Ulice Budapesztu w okolicach Puskas Areny na kilka godzin przed finałem Ligi Mistrzów

Zgodnie z tym, co dzieje się i na reprezentacyjnych turniejach rozgrywanych pod egidą UEFA, szczegółowo kontrolowani przy wejściu na stadion byli także dziennikarze, którzy w drodze na swoją trybunę musieli przejść przez specjalny "Media hub". Prowadziły do niego bramki, przypominane te znane z lotnisk, obok których - a jakże - skanowane były wszelkie torby i bagaże. Na miejscu organizatorzy przygotowali dla mediów sporą przestrzeń do pracy w pomieszczeniu stojącym ściana w ścianę z salą konferencyjną. Poruszanie się w tych strefach umożliwiała akredytacja, którą należało odebrać wcześniej, przechodząc najpierw przez kontrolę lokalnej policji, a następnie wolontariuszy pracującej dla UEFA.

Strefa pracy mediów na Puskas Arenie w Budapeszcie

"Dzień dobry, proszę bardzo" - usłyszałem od jednego z nich, w chwili otrzymania drogocennej przepustki. Więcej słów po polsku nie umiał już powiedzieć. Tym bardziej doceniłem więc, że przed finałem wpoił te podstawowe zwroty. Zwłaszcza, że polskie media były w Budapeszcie - delikatnie mówiąc - w zdecydowanej mniejszości.

Sam mecz poprzedził koncert grupy "The Killers", który odbył się w krótkiej przerwie między rozgrzewką piłkarzy, a pierwszym gwizdkiem. Tu na ogromne pochwały zasługuje doskonała organizacja. Jeszcze o 17:42 murawa Puskas Areny była całkowicie pusta.

Tak wyglądały przygotowania do przedmeczowego pokazu

W cztery minuty rozpostarta została na niej jednak ogromna płachta i postawiona prowizoryczna - ale jednak - scena z wszelkimi koniecznymi dodatkami. Tłum pracowników uwijał się jak mrówki także po zakończeniu występu, by przygotować boisko do gry.

A tak wyglądała gotowa scena

Bezpośrednio poprzedził ją jednak jeszcze rzecz jasna hymn Ligi Mistrzów. Dla wielu kibiców usłyszenie go na żywo stanowi wielką chwilę. Dlatego fani zebrani na Puskas Arenie mogli być srogo zawiedzeni. Mistrzem ceremonii został bowiem pianista Adam Gyorgy, który został tak fatalnie nagłośniony, że z perspektywy wyższych pięter był niemal niesłyszalny. Zadbali o to zresztą i fani Arsenalu, zagłuszając utwór swoim donośnym, chóralnym śpiewem.

Przedstawiciele obu stron barykady zaprezentowali na swoich sektorach specjalne oprawy, ubarwiając przy tym trybuny swoimi strojami. Te - podobnie jak chorągiewki i inne gadżety - zostały przygotowane już dzień wcześniej i rozłożone przy krzesełkach. Paryżanie - jak w ubiegłorocznym finale - wnieśli na trybuny także race, odpalając je po zdobytej bramce, a także końcowym triumfie, wywołując przy tym "ogień" i gęsty dym.

Po końcowym gwizdku sędziego przyszedł czas na celebrę PSG, a potem wzmożoną pracę dziennikarzy, którzy tłumnie udali się na konferencję prasową oraz do tak zwanej "strefy mieszanej", gdzie mieli okazję krótko porozmawiać z bohaterami sobotniego wieczoru.

Ta została przygotowana w specyficzny sposób. Piłkarze nie przechodzili bowiem swobodnie przy barierkach, zatrzymując się - lub nie - przy wybranych mediach. Zamiast tego postawiono dwa podia, na które wytypowani zawodnicy wchodzili na kilka minut. A potem… rozpoczynał się szał.

Niektórzy dziennikarze stojący w tylnych rzędach patrzyli tylko na siebie z uśmiechem, gdy po usłyszeniu odpowiedzi ich koledzy przekrzykiwali się wzajemnie, by teraz to ich pytanie przebiło się nad zbity tłum. Tu - jak na boisku - trzeba było walczyć o swoje.

Strefa mieszana po finale Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów jest jak piłkarski Disneyland. I to dla wszystkich - piłkarzy, trenerów, kibiców oraz dziennikarzy. Mowa przecież o najważniejszym w świecie meczu w klubowym futbolu. A jego królem, zasiadającym na europejskim tronie, pozostała ekipa PSG. To, czego dokonał z paryską drużyną Luis Enrique zasługuje na największe słowa uznania. Finał w Budapeszcie nie był może w wykonaniu jego podopiecznych tak widowiskowy, jak przed rokiem, ale na przestrzeni całego sezonu gra mistrza Francji zachwycała, budząc ekstazę. Chwilami była to wręcz inna - na tle zdecydowanej większości stawki - dyscyplina sportu. I kto wie, gdzie znajduje się obecnie sufit paryskiego gwiazdozbioru.

