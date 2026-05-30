Przed startem zakończonego dziś sezonu Ligi Mistrzów UEFA wśród mocnych kandydatów do końcowego triumfu wskazywano dwa zespoły, które ostatecznie w finale rozgrywek się znalazły. Mowa rzecz jasna o obrońcach tytułu - Paris Saint-Germain, a także londyńskim Arsenalu prowadzonym przez Mikela Artetę.

Droga do tego ostatniego meczu dla obu ekip była zupełnie inna. Arsenal kroczył tam bardzo pewnym krokiem, rozpoczynając od zwycięstwa w fazie ligowej z perfekcyjnym bilansem 8 zwycięstw na osiem prób. Później "Kanonierzy" eliminowali: Bayer Leverkusen, Sporting CP oraz Atletico Madryt. W całej edycji stracili ledwie sześć goli.

Genialne wykończenie Havertza. Arsenal z przewagą do przerwy

PSG z kolei znów musiało przedzierać się przez baraże po zajęciu 11. miejsca w fazie ligowej. Od tego momentu drużyna Enrique wykonała wyraźny krok do przodu. Eliminowała kolejno: Monaco, Chelsea, Liverpool oraz Bayern Monachium. Paryżanie strzelili w tej edycji już 44 gole. W finale mieliśmy starcie najlepszej defensywy z wybitną ofensywą.

Zwykle tytuły wygrywa defensywa, ale faworytami meczu w Budapeszcie byli obrońcy tytułu. Spotkanie rozpoczęło się bardzo wysokiego "C". Błąd Marquinhosa w wyprowadzeniu piłki z zimną krwią wykorzystał Kai Havertz. Niemiec wyszedł sam na sam z bramkarzem i z ostrego kąta wpakował futbolówkę pod poprzeczkę bramki.

Arsenal już w szóstej minucie wyszedł na prowadzenie. Prawdą będzie stwierdzenie, że wiele więcej w tej połowie już się nie wydarzyło. Londyńczycy mieli swoją sytuację, ale strzał Havertza został zablokowany. PSG szukało wyrównania stanu meczu, ale Arsenal bronił się wręcz fenomenalnie.

Wystarczy przytoczyć statystykę strzałów, aby wszystko stało się jasne. PSG próbowało sześć razy, tylko raz celnie, gdy piłka poleciała prosto w Davida Rayę. Arsenal miał tych prób o połowę mniej, ale w tej najważniejszej był Kai Havertz wykazał się znakomitą techniką strzału i "Kanonierzy" do szatni schodzili z prowadzeniem 1:0.

Wyrównanie z 11. metrów. Dogrywka i seria rzutów karnych

Żaden z trenerów nie zdecydował się na zmiany personalne w przerwie. Czuć było jednak zmianę nastawienia u obrońców tytułu, którzy atakowali z jeszcze większą pasją niż w pierwszej części meczu. Pierwszą groźną akcją był strzał z rzutu wolnego Hakimiego, ale bez problemów poradził sobie z nim Raya.

W 61. minucie trybuna zajmowana przez kibiców PSG oszalała. Arbiter wskazał bowiem na rzut karny po faulu Mosquery na Chwiczy Kwaracchelii. Do piłki ustawionej na 11. metrze od bramki Arsenalu podszedł Ousmane Dembele. Zdobywca Złotej Piłki wykorzystał stały fragment gry, myląc bramkarza.

Chwilę później Mikel Arteta zarządził pierwsze zmiany. Na boisku zameldowali się Viktor Gyokeres oraz Jurrien Timber. W 77. minucie to właśnie Timber zostawił wolną prawą stronę dla Kwaracchelii. Gruzin popędził kilkadziesiąt metrów z piłką przed siebie, ale jego strzał został w ostatniej chwili zablokowany. To mogła być złota szansa dla PSG.

Nie była. Tę miał wprowadzony z ławki Barcola. W 85. minucie świeży skrzydłowy pędził na bramkę Arsenalu. W ostatniej chwili futbolówkę spod jego nóg wyłuskał Raya. Ostatecznie goli już w regulaminowym czasie gry nie zobaczyliśmy i dobrnęliśmy do dodatkowych trzydziestu minut w Budapeszcie.

W pierwszej części dogrywki mieliśmy tak naprawdę jeden moment, gdy zrobiło się gorąco. W polu karnym PSG po starciu z Nuno Mendesem upadł Noni Madueke. Arbiter uznał jednak, że była to walka ciało w ciało, a VAR jego decyzji nie zweryfikował. Można być pewnym, że o tej sytuacji będzie głośno.

Z każdą upływającą minutą nieuchronnie zmierzaliśmy do rozegrania rzutów karnych. Te stały się faktem po 120 minutach. Pierwszy raz od 2016 roku rzuty karne rozstrzygnęły o tytule. W PSG właściwie wszystkie gwiazdy były już w tym momencie na ławce rezerwowych na czele z Ousmane Dembele.

Jako pierwszy do piłki podszedł Goncalo Ramos. Portugalczyk kopnął doskonale. Po nim przyszedł czas na Gyokeresa. Szwed również wykorzystał stały fragment. To samo zrobił także Desire Doue. Po nim fatalnie pomylił się Eberechi Eze. W kolejnej serii w końcu do gry włączyli się bramkarze, a konkretnie Raya.

Hiszpan wyczuł kierunek strzału Nuno Mendesa i wybronił strzał Portugalczyka. Po lewym obrońcy PSG do piłki podszedł Declan Rice, który wyrównał stan tej rywalizacji. W czwartej serii bramkarza zmylił Hakimi i wyprowadził drużynę na prowadzenie 3:2. Zaraz po nim na 3:3 trafił Gabriel Martinelli.

W ten sposób dobrnęliśmy do piątej serii. Od teraz każda pomyłka mogła okazać się fatalna w skutkach. Nie miało to miejsca w przypadku wprowadzonego z ławki Beraldo. Jako piąty w Arsenalu do piłki podszedł Gabriel. Obrońca "Kanonierów" nie wytrzymał presji i fatalnie przestrzelił. Paris Saint-Germain jako drugi zespół w historii obroniło tytuł najlepszej drużyny w Lidze Mistrzów.

Statystyki meczu PSG 1 - 1 Arsenal Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 21 7 Strzały celne 4 1 Strzały niecelne 12 1 Strzały zablokowane 5 5 Ataki 229 112

PSG w finale Ligi Mistrzów 2026 z Arsenalem będzie bronić tytułu sprzed roku





