Real Madryt - Benfica w rewanżowym starciu 1/16 Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Liga Mistrzów
1/16 finału
25.02.2026
21:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 25 lutego 2026 godz. 21:00

W środę, 25 lutego Real Madryt podejmie na własnym stadionie Benfikę w reważnowym starciu 1/16 Ligi Mistrzów. Po wygranej 1:0 w Lizbonie „Królewscy” są blisko awansu, ale Benfica nadal groźna i będzie szukać okazji na wyrównanie wyniku. Real, mimo problemów kadrowych, pozostaje faworytem na Santiago Bernabéu, z atakiem Viníciusa i Mbappé gotowym do nacisku. Benfica będzie musiała zaatakować odważnie, co może otworzyć mecz na gole z obu stron. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarze drużyny w niebieskich strojach dyskutują z sędzią podczas meczu piłkarskiego, tłum kibiców widoczny w tle.FILIPE AMORIMAFP