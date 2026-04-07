PSG - Liverpool w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 08 kwietnia 2026 godz. 21:00
Pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów na Parc des Princes zapowiada się jako wielki rewanż za ubiegłoroczną 1/8 finału, w której PSG wyeliminowało Liverpool po rzutach karnych. Obrońcy tytułu z Paryża przystępują do tego starcia w znakomitej formie, będąc najskuteczniejszą drużyną obecnej edycji z niesamowitą średnią prawie trzech goli na mecz. Z kolei zespół Arne Slota przyjeżdża do Francji z nadzieją na rehabilitację po bolesnej porażce 0:4 z Manchesterem City w Pucharze Anglii, co czyni Champions League ich ostatnią szansą na trofeum w tym sezonie. „The Reds” muszą radzić sobie bez kontuzjowanego Alissona, co może być kluczowe w starciu z Kylianem Mbappé, który z 13 trafieniami przewodzi klasyfikacji strzelców.