PSG - Bayern Monachium w półfinale Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 28 kwietnia 2026 godz. 21:00
Już jutro, 28 kwietnia, oczy całej piłkarskiej Europy zwrócone będą na Paryż, gdzie PSG podejmie Bayern Monachium w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Podopieczni Luisa Enrique, niesieni dopingiem własnych trybun, spróbują wypracować zaliczkę przed trudnym rewanżem, opierając swoją grę na niezwykle skutecznej w tej edycji ofensywie. Bayern, również świetny w ofensywie, przyjeżdża jednak do Francji w doskonałych nastrojach po wyeliminowaniu Realu Madryt, zapowiadając walkę o pełną pulę.