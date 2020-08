Dla Sterlinga jest to 50. spotkanie w Lidze Mistrzów. Piłkarz ma 25 lat i 251 dni, co czyni go drugim najmłodszym Anglikiem z takim bilansem. Jedynie Wayne Rooney miał za sobą taką samą ilość występów młodszy (w 2010 roku, 24 lata i 115 dni).