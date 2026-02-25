Wkrótce na żywo
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 27 lutego 2026 godz. 12:00
W piątek 27 lutego 2026 w siedzibie UEFA w Nyon odbędzie się losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA sezonu 2025/26. Ceremonia startuje o 12:00 i wyłoni pary, które zagrają w pierwszej fazie pucharowej. Poznamy też pełną drabinkę aż do ćwierć- i półfinałów. W rywalizacji weźmie udział 16 najlepszych europejskich klubów, w tym takie marki jak Arsenal, Liverpool, Barcelona czy Bayern Monachium, a mecze zaplanowano na 10–11 i 17–18 marca. Zapraszamy na relację na żywo.