Liverpool - Real Madryt w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 04 listopada 2025 godz. 21:00We wtorek , 4 listopada stadion Anfield stanie się sceną dla wielkiego starcia w ramach 4. kolejki fazy grupowej UEFA Champions League 2025‑26 - Liverpool podejmie Real Madryt. Liverpool będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska, narzucając szybkie tempo i agresywną grę w środku pola. Z kolei Real Madryt, dysponujący mocną i doświadczoną kadrą, będzie starał się kontrolować przebieg spotkania, szukając okazji do skutecznych kontrataków. Historia bezpośrednich starć pokazuje, że obie drużyny potrafią zaskoczyć przeciwnika, a nawet drobny błąd może przesądzić o wyniku. To starcie może mieć kluczowe znaczenie dla układu w grupie i przebiegu dalszej rywalizacji w Lidze Mistrzów, zapowiadając emocjonujące widowisko dla fanów piłki nożnej na całym świecie. Zapraszamy na relację na żywo.