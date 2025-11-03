Liga Mistrzów. Multiliga ze środowych meczów 4. kolejki. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 05 listopada 2025 godz. 21:00Środowy wieczór 5 listopada zapowiada się niezwykle emocjonująco - przed nami kolejna multiliga Ligi Mistrzów! Zobaczymy aż dziewięć spotkań, które mogą poważnie zmienić układ sił w tabelach. Na Etihad Stadium Manchester City podejmie Borussię Dortmund, a w Brugii Barcelona zagra o powrót do TOP 8. Inter zmierzy się z Kairatem, Chelsea odwiedzi Karabach, a Benfica zmierzy się ze znajdującym w sporym dołku Leverkusen. Wieczór pełen bramek, emocji i piłkarskich historii gwarantowany! Zapraszamy na relację na żywo.