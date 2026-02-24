Wkrótce na żywo

Liga Mistrzów. Multiliga ze środowych meczów 1/16 finału. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 25 lutego 2026 godz. 21:00

W środowy wieczór poznamy kolejne ekipy, które zameldują się w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Juventus spróbuje odrobić stratę w starciu z Galatasaray, Paris Saint-Germain podejmuje Monaco we francuskim hicie, a Real Madryt walczy z Benficą o awans po minimalnej zaliczce z pierwszego spotkania. Atalanta w meczu z Borussią Dortmund szykuje walkę o odwrócenie wyniku, a emocji dodaje system play-offów - zwycięzcy dołączą do najlepszych w losowaniu 1/8 finału już w piątek. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w żółto-czarnym stroju sportowym podczas meczu, na tle rozmytej publiczności i stadionu z wyraźnie widocznym logotypem sponsora na koszulce.
Piłkarz w żółto-czarnym stroju sportowym podczas meczu, na tle rozmytej publiczności i stadionu z wyraźnie widocznym logotypem sponsora na koszulce.STEFAN KOOPSAFP