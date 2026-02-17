Wkrótce na żywo

Liga Mistrzów. Multiliga ze środowych meczów 1/16 finału. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 18 lutego 2026 godz. 21:00

Środa, 18 lutego, przyniesie pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów UEFA, a emocje rozpoczną się już o 18:45 i potrwają do późnego wieczora. O godz. 18:45 Qarabağ FK zmierzy się z Newcastle United w historycznym starciu - dla Azerów to pierwszy występ w fazie pucharowej przeciwko ekipie z Premier League. Wieczorem o 21:00 równolegle odbędą się trzy kolejne mecze. FK Bodø/Glimt podejmie Inter Mediolan w ekstremalnych warunkach pogodowych - norweska sztuczna murawa i mróz mogą zaskoczyć ekipę z Serie A, którzy po silnym sezonie marzą o awansie. Club Brugge zmierzy się z Atlético Madryt. Olympiacos podejmie Bayer 04 Leverkusen, a Grecy, wracając po latach do fazy pucharowej, liczą na wykorzystanie lokalnych atutów przeciw niemieckiemu rywalowi, który po trudnym sezonie szuka powrotu na zwycięską ścieżkę. Zapraszamy na relację na żywo.
Dwóch piłkarzy ubranych w czarno-niebieskie stroje drużyny piłkarskiej, z widocznymi nazwiskami Akanji oraz Zieliński i numerami na plecach, podczas meczu na stadionie.
Dwóch piłkarzy ubranych w czarno-niebieskie stroje drużyny piłkarskiej, z widocznymi nazwiskami Akanji oraz Zieliński i numerami na plecach, podczas meczu na stadionie.IPA Sport/ABACAEast News