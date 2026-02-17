Wkrótce na żywo
Liga Mistrzów. Multiliga ze środowych meczów 1/16 finału. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 18 lutego 2026 godz. 21:00
Środa, 18 lutego, przyniesie pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów UEFA, a emocje rozpoczną się już o 18:45 i potrwają do późnego wieczora. O godz. 18:45 Qarabağ FK zmierzy się z Newcastle United w historycznym starciu - dla Azerów to pierwszy występ w fazie pucharowej przeciwko ekipie z Premier League. Wieczorem o 21:00 równolegle odbędą się trzy kolejne mecze. FK Bodø/Glimt podejmie Inter Mediolan w ekstremalnych warunkach pogodowych - norweska sztuczna murawa i mróz mogą zaskoczyć ekipę z Serie A, którzy po silnym sezonie marzą o awansie. Club Brugge zmierzy się z Atlético Madryt. Olympiacos podejmie Bayer 04 Leverkusen, a Grecy, wracając po latach do fazy pucharowej, liczą na wykorzystanie lokalnych atutów przeciw niemieckiemu rywalowi, który po trudnym sezonie szuka powrotu na zwycięską ścieżkę. Zapraszamy na relację na żywo.