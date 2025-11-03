Liga Mistrzów. Multiliga z wtorkowych meczów 4. kolejki. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 04 listopada 2025 godz. 21:004 listopada odbędzie się 4. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/26 - wieczór pełen hitów: PSG-Bayern i Liverpool-Real przyciągną najwięcej uwagi, a Juventus podejmuje Sporting, zaś Arsenal zagra ze Slavią. To półmetek rozgrywek grupowych, kluczowy moment na układ tabel przed przerwą - niektóre zespoły walczą o przetrwanie, inne chcą ugruntować pozycję w górnej części tabeli. Jedno jest pewne - emocji nie zabraknie! Zapraszamy na relację na żywo.